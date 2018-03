Un hommage a été rendu ce mercredi, en début d'après-midi, au colonel Arnaud Beltrame à la caserne de gendarmerie d’Évreux. Une cérémonie sobre qui a duré une vingtaine de minutes, à laquelle ont assisté plus de deux cents personnes, civils et militaires.

Après l'hommage national aux Invalides, des hommages au colonel Beltrame ont été rendus un peu partout en France. C'était le cas à la caserne Amey à Évreux, siège de l'état-major du groupement de gendarmerie de l'Eure. La cérémonie a été présidée par le préfet de l'Eure. Thierry Coudert a retracé la carrière d'Arnaud Beltrame, élevé au grade de colonel après la tragédie qui lui a coûté la vie, ainsi qu'à trois autres personnes, le week-end dernier. Parmi la foule, des anonymes comme Béatrice, qui a fait plus d'une heure de route, pour rendre un dernier hommage au militaire mort en héros. Le patron de la base aérienne 105 est lui venu en voisin. Pour le colonel David Desjardins, l'officier est mort à la guerre et rappelle les valeurs d'Arnaud Beltrame : le don de soi, le sens du service et l'intégrité, des valeurs partagées par l'Armée de l'air.

L'évêque d'Evreux, touché par le sacrifice d'Arnaud Beltrame

Dès le week-end du drame, l'évêque d’Évreux, a envoyé des messages de sympathie aux gendarmes de l'Eure. Un drame qui résonne encore plus pour Monseigneur Jacques Nourrichard, qui a été dans sa carrière, aumônier militaire de la gendarmerie nationale. Pour le prélat, le sacrifice d'Arnaud Beltrame prend tout son sens :

C'est réconfortant de se dire qu'il y a encore des hommes et des femmes qui ont le sens de leurs frères et sœurs "

De nombreuses gerbes ont été déposées en mémoire du colonel Beltrame dans la cour d'honneur de la caserne © Radio France - Laurent Philippot

Le maire adjoint d’Évreux, en charge de la sécurité, Nicolas Gavard-Gongallud, a déposé une gerbe au nom de la mairie au pied du drapeau français. L'élu salue ce moment de recueillement national et les marques de sympathie et d'affection témoignées par un pays tout entier. Il espère toutefois que "dans quinze jours, quand on croisera des gendarmes sur la route et qu'ils nous verbaliseront parce qu'on a grillé un feu, on n'oublie pas le moment qu'on vit aujourd'hui".