Hommage national ce mercredi au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame tué vendredi lors de l'attaque terroriste de Trèbes (Aude). L'officier incarne une figure non pas mythique mais exemplaire.Une association représentant les familles des forces de l'ordre déplore un élan citoyen décevant.

C'est ce mercredi qu'un hommage national sera rendu au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, le gendarme héroïque qui s'est livré à la place d'une otage dans le super U de Trèbes vendredi dernier et qui a été tué. Une minute de silence sera également observée dans toutes les gendarmeries, les commissariats et les préfectures de France. Guillaume Agullo, le directeur du musée de la résistance et de la déportation de Toulouse nous livre son analyse.

On vit dans une époque où tout le monde s'invective, se critique. Lui représentait des valeurs qui transcendent ces choses-là, ça nous manquait. On voit bien que les nouveaux héros jusque-là, ceux qui paradent à la télévision et "font" l'opinion, n'ont rien à voir avec ce qu'Arnaud Beltrame a fait, par amour des valeurs républicaines au-delà de son propre intérêt.

Les anonymes ont été nombreux à déposer messages et fleurs devant les casernes le week-end dernier, ici dans le Gers par exemple. © Radio France - Gendarmerie du Gers

"Arrêtez de dire qu'il connaissait les risques du métier, c'est insupportable"

Michelle Delage, ex-femme de gendarme en Aveyron et représentante en Occitanie de l'association des Femmes de Forces de l'Ordre en Colère (FFOC) était notre invitée ce matin. Elle livre une tout autre analyse. Pour elle, les hommages de la population n'ont pas été assez nombreux et les gens oublient vite, à l'image de ces Parisiens embrassant des policiers au lendemain de l'attaque du Bataclan, image qui lui parait bien lointaine désormais.

Je trouve l'élan citoyen décevant. On ne réalise pas que les violences envers les gendarmes, les policiers, les surveillants pénitentiaires sont de plus en plus nombreuses. Ils connaissent les risques c'est vrai, mais leur travail ça n'est pas donner leur vie. Ils ont signé pour défendre la population, pas pour se faire tuer.

Arnaud Beltrame : l'hommage spontané du street artiste 7nuit dans une rue du Port-Marly, partagé par la gendarmerie des Yvelines. https://t.co/D3O83Cg9k2pic.twitter.com/W11RPjPnVB — France Bleu Paris (@francebleuParis) March 27, 2018

Les obsèques d'Arrnaud Beltrame seront célébrées jeudi matin à la cathédrale de Carcassonne. Il sera ensuite inhumé à Ferrals-les-Corbières le petit village près de Lézignan où il vivait depuis l'été dernier.

