Hommage aux soldats : "Ils prennent énormément de risques" Philippe Chalumeau député d'Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

Leurs 13 cercueils alignés dans la cour des Invalides à Paris. Un hommage national est rendu lundi 2 décembre aux soldats français de la force Barkhane morts le 25 novembre au Mali dans une collision accidentelle entre deux hélicoptères pendant une opération de combat contre des jihadistes. C'est la perte la plus lourde en une seule journée pour l'armée française depuis 1983.

La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron. Il sera aux côtés des familles des victimes, de leurs amis, d'anciens militaires et des représentants de l'armée notamment.

Philippe Chalumeau, député de la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire et membre de la commission de la défense nationale et des forces armées sera lui aussi présent. Pour lui il est important que tous les Français saluent la mémoire de ces soldats morts pour leur pays. "C'est un drame terrible, mes pensées vont à leurs familles, à leurs frères d'arme" dit il, ému.

"Ce sont des militaires totalement engagés et qui prennent des risques considérables pour notre sécurité" Philippe Chalumeau

"Cet hommage est important pour les familles, pour leurs enfants et la communauté nationale doit être totalement solidaire et aux côtés de nos militaires engagés. Ils nous attendent et sont sensibles à ce type de manifestation et à cette cohésion nationale que l'on doit avoir dans un combat quotidien qui est très compliqué" selon Philippe Chalumeau.

"Ils prennent énormément de risques puisque nous payons le prix cher pour assurer notre sécurité là où il faut être présent pour ne pas laisser s'installer le chaos" estime-t-il.

Un engagement des forces françaises dans cette zone indispensable selon lui

Cet accident dramatique a également provoqué des réactions et des questionnements dans les rangs notamment des députés de La France Insoumise qui remettent en question l'engagement des forces française au Sahel.

Pour Philippe Chalumeau, cet engagement est indispensable. "Sans cette opération les jihadistes auraient pris le pouvoir sur toute l'Afrique de l'ouest en particulier sur tout le Sahel", explique-t-il. "L'armée française a bloqué cela et s'est ensuite installée pour travailler sur cette zone qui est large comme l'Europe et essayer d'assurer la sécurité de ces pays : la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Mali" détaille-t-il.

"Si nous ne sommes pas là bas, va se reconstituer dans cette zone de l'Afrique le terreau qui donnera de la violence sur notre territoire"

"Ce sont des pays très pauvres et qui ont besoin de notre aide (...) la mission des forces françaises Barkhane est très précise : assurer la sécurité, former les armées sur place (...) notre présence est extrêmement importante et elle permet d'assurer notre sécurité" selon Philippe Chalumeau.

"Si nous ne sommes pas là bas, va se reconstituer dans cette zone de l'Afrique le terreau qui donnera de la violence sur notre territoire donc il faut traiter les problèmes où ils sont (...) Si nous ne sommes pas à leurs côtés, ça nous reviendra en boomerang et c'est donc tout l'honneur de la France que d'être présente aujourd'hui" conclut-il.