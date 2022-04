Hommage aux déportés sarthois : "l'Ukraine connait actuellement ce que nous avons vécu en 1940"

Déportés, familles de déportés, élus, associations, officiels, passants : une trentaine de personne s'est rassemblée au Mans vendredi 22 avril, devant le monument de la Résistance et le Mémorial des déportés de la Sarthe, place Aristide Briand. Une cérémonie a été organisée à l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Un hommage a été rendu aux 1 502 Sarthois déportés durant la Seconde Guerre Mondiale.

Résonnance avec la guerre en Ukraine

Joseph Weismann était présent. Il n'aurait raté cette cérémonie pour rien au monde : "Quoiqu'il arrive je serai là même sur un brancard". Le Sarthois, arrêté le 16 juillet 1942 lors de la rafle du Vel d'Hiv à Paris parce qu'il était juif, a réussi à s'échapper du camp de transit de Beaune-la-Rolande à l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, résonne avec son histoire. "L'Ukraine connait actuellement ce que nous avons vécu en 1940 : l'exode sur les routes, les femmes, les enfants, les vieux", souligne-t-il. "Nous revivons en Europe, ce qui n'aurait jamais dû se représenter depuis cette horrible guerre."

Devoir de mémoire

La vie de Joseph Weismann est racontée dans un film, dans un livre et dans une bande-dessinée. À bientôt 91 ans, il continue d'aller à la rencontre des jeunes pour témoigner. "La mémoire plus ça va, plus c'est important", explique le Sarthois. "On est rare maintenant à la transporter." À son âge la tâche devient pourtant de plus en plus difficile, "mais je ne peux pas me dérober, explique-t-il, je suis presque pris tous les jours". Joseph Weismann va enchaîner les plateaux télé, les cérémonies et les rencontres avec des collégiens jusqu'au 17 juillet.