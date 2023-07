Hommage aux héros : "Colombelles ne vendrait pas son âme" si le projet venait à s'y installer écrit le maire

Le maire de Colombelles tient d'abord à répondre à la maire de Mondeville, Hélène Burgat qui a récemment vivement critiqué le projet : "au communiqué de ma collègue maire de Mondeville, je répondrai “Mondeville et Colombelles sont des villes amies avec tant d’enjeux partagés. Condamner en amont de la conférence des maires un projet pour une ville soeur, sans participer à la réunion qui expliquait comment est construit dorénavant ce qui ne s’appelIera plus Hommage aux héros s’il venait à Colombelles, n’est pas une méthode des plus courtoises”.

ⓘ Publicité

Marc Pottier (qui rappelle dans cette tribune qu'il est également ancien directeur éducatif du Mémorial de Caen et historien membre du conseil scientifique du dossier pour l’inscription des Plages du Débarquement au patrimoine mondial de l’Unesco) "regrette le principe d'une condamnation de facto d'un spectacle grand public et populaire. Quelle vision du mot populaire accompagne cette pensée ?" Et de rajouter : "je regrette qu’on ne porte crédit à un metteur en scène lauréat d’un Molière, un scénographe prix de la meilleure scénographie des critiques de théâtre au Québec, un historien ancien directeur scientifique du Mémorial de Caen, un architecte ayant conçu et développé la bibliothéque Alexis de Tocqueville à Caen, une agence de scénographie et de muséographie ayant réalisé les Philharmonies de Paris et de Hambourg ou la récente fondation Louis Vuitton. Pourquoi ces personnes et ces compétences réaliseraient une oeuvre médiocre voire indécente ?"

D Day land, Puy du Fou : autant de qualificatifs qui font réagir Marc Pottier

L'élu dénonce une certaine forme de caricature : "Je regrette la reprise incessante et déqualifiante du vocabulaire performatif D Day land, parc d’attractions, Puy du Fou, la caricature porte mais Ie trait est grossier. Le projet n’est pas ceci. Un spectacle vivant accompagné de projections d’images d’archives pourvues de commentaires, un théâtre mobile à I’envergure scénographique inédite ne pourrait révéler une oeuvre originale de I’esprit de qualité ? Depuis Euripide et Les Troyennes, Ie théâtre n’est-iI pas la forme la plus ancienne de représentation de I’histoire humaine ? Ne peut-on apprendre différemment, non “par coeur mais par Ie coeur” comme I’écrivait Ie grand historien Ernest Lavisse et ensuite approfondir son savoir en visitant les musées et les sites de mémoire ?"

Marc Pottier tient à apporter des garanties : "Pour arriver à Colombelles, le projet a évolué. J'ai demandé et obtenu des garanties. (...) Si ie plan B se réalisait, Ie nom ne serait plus Hommage aux héros. Comme I’histoire est plurielle, diverse et complexe, une lecture critique et des regards croisés accompagneront Ie synopsis et les contenus. Un comité de suivi composé d’éIus de Caen la Mer suivra Ie projet jusqu’à sa mise en ceuvre mais aussi pendant son exploitation. Ce projet sera réfléchi dans son articulation avec les autres musées et sites du Débarquement et de la Bataille de Normandie, tout particulièrement Ie Mémorial de Caen."

250 emplois créés à l'année

Agacé aussi visiblement par les remarques d'anciens de la SMN, eux aussi opposés au projet, Marc Pottier répond que "sur trois générations toute sa famille a travaillé à l'usine (...) J'ai chevillés au corps le souci et le respect de l'histoire et de la mémoire de mes parents (...) Ce projet, questionnant mais bien travaillé, est créateur de 250 emplois équivalent temps plein à I’année, 350 en haute saison. II ouvre des perspectives d’embauches pour les Colombelloises et Colombellois dont le niveau de formation demeure parmi les plus faibles. Ces emplois, seront non-délocalisables. Ils permettront à I’échelIe du bassin de vie de Caen la mer, la création d’une filière du spectacle vivant, active y compris en basse saison avec la fabrication des nouveaux décors. Tout ceci est générateur de recettes importantes et indispensables à une ville pour aider les plus précaires. Pourquoi s’en priver et plus grave encore vouloir nous en priver ?"

Et de conclure : "Colombelles ne vendrait pas son âme si ce qui ne s'appellera plus Hommage aux Héros venait à s'y installer."