Hommage aux héros : on en sait un peu plus sur le projet à Carentan-Les-Marais

Janvier 2020. Lors des vœux, le président de région Hervé Morin émet le souhait d'un grand spectacle pour "retenir une journée ou deux de plus ces visiteurs si nombreux qui viennent sur les plages du Débarquement". Il évoque un projet d'environ cent millions d'euros, avec un "grand metteur en scène". C'est le point de départ de cette aventure.

Deux ans et demi plus tard, les promoteurs de Hommage aux héros ont dévoilé des détails de leur projet dans une bande-annonce d'un peu moins de sept minutes, relayée par nos confrères de Ouest-France. Une vidéo qui montre les détails de cette fresque entre images d'archives et spectacle vivant.

Les critiques sont parties d'un malentendu sur un "parc d'attraction". Rien de ça. Nous sommes des gens sérieux, respectueux, précis. Et sur l'approche paysagère, notre travail est rigoureux et vertueux - Richard Lenormand, directeur général Hommage aux héros

L'idée, c'est une expérience immersive d'environ 45 minutes retraçant l'histoire du Débarquement de juin 1944, de sa genèse à la libération de Paris. Le projet repose sur une tribune en mouvement d'un millier de places qui avance sur plus de 400 mètres. Ses promoteurs le présente comme "le travelling le plus fascinant du monde jamais réalisé". A l'intérieur de ce théâtre mobile, une scène tapissée d'écrans, ouverte sur l'extérieur.

Hommage aux héros repose sur un théâtre mobile d'un millier de places - Capture d'écran bande-annonce

Permis de construire espéré à l'été 2023

Le projet doit s'implanter sur un terrain de 32 hectares. "Mais on ne va utiliser que la moitié", explique le directeur général de Hommage aux héros Richard Lenormand. Le site se trouve sur la commune de Carentan-Les-Marais, un territoire qui offre plusieurs avantages : au carrefour de la Manche et du Calvados, à proximité des plages du Débarquement et de Sainte-Mère-Eglise, présence d'un échangeur de la Nationale 13 (ce qui évite de créer de nouvelles infrastructures routières) et d'une gare à Carentan.

La demande de permis de construire doit intervenir à l'automne 2022 : l'autorisation est espérée à l'été 2023. Parallèlement, une vingtaine d'études environnementales doit être menée sur l'archéologie, les zones humides, la faune et la flore, etc. Prévu initialement pour 2024 et les 80 ans du Débarquement, ce théâtre mobile devrait plutôt ouvrir ses portes en 2025 : les porteurs du projet veulent "se donner du temps" notamment sur les questions environnementales.

Hommage aux héros représente un investissement de 90 millions d'euros. Les promoteurs tablent sur 600.000 visiteurs par an et "350 à 400 emplois".

Un projet qui mélange images d'archives et spectacle vivant - Capture d'écran bande-annonce

Un "sacrifice" de terres

Depuis deux ans et demi, le projet est la cible de critiques. Des tribunes ont été publiées dénonçant un "DDay Land" et "une récupération chloroformée et carnavalesque de l'histoire" par exemple. Deux choses reviennent souvent : l'aspect mémoriel et l'impact sur l'environnement et les terres agricoles. "Nos critiques restent entières sur le gigantisme de ce projet. Sacrifier trente hectares dans un contexte préoccupant : les différents rapports du Giec s'enchaînent pour inciter à réduire l'artificialisation des sols le plus possible", explique Bertrand Legendre, membre du collectif d'opposition basé à Sainte-Marie-du-Mont.

Que comptent faire les promoteurs de la quinzaine d'hectares qui reste ? Est-ce qu'il y a dans un second temps, des projets de construction d'immeubles, des restaurants, d'annexes, etc. ? Il y a beaucoup de zones d'ombres sur les parkings également - Bertrand Legendre, du collectif montois d'opposants

Le directeur général du projet invité de France Bleu Cotentin

