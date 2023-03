"Hommage aux héros" : la décision de délocaliser ou non le projet à Colombelles attendue "avant l’été"

Pour l'heure, le projet de spectacle immersif intitulé "Hommages aux héros" prévu à Carentan, dans la Manche, tient toujours la corde. L'ouverture est prévue en 2025. Mais depuis des mois, le projet, qui doit voir le jour à proximité des marais, rencontre des oppositions sur le plan environnemental.

ⓘ Publicité

"A Colombelles, le fait que ce soit une friche industrielle règle beaucoup de questions"

Des blocages qui amènent les porteurs du projet à prévoir aujourd'hui un plan B. Richard Lenormand, directeur général du projet, reconnaît avoir parlé d'une délocalisation possible du projet dans l'agglomération caennaise avec le maire de Colombelles - et historien de formation - Marc Pottier : "Carentan présente de nombreux avantages avec la proximité des plages, c'est un haut-lieu de combat situé en secteur américain dans la Manche. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour respecter les normes environnementales mais s'installer sur des terrains agricoles irritent certains. A Colombelles, le fait que ce soit une friche industrielle règle beaucoup de questions, même si c'est un lieu - l'ancien site de la SMN - qu'il faudra dépolluer. Et la ville est aussi un haut-lieu de la Bataille de Normandie, nous sommes notamment à quatre kilomètres seulement du Pont de Bénouville."

Autre avantage : les structures hôtelières pour accueillir les touristes, sont nombreuses dans l'agglomération caennaise.

Le projet "Hommage aux héros" tel qu'il est présenté sur son site internet - -

L'enjeu est de taille : le projet de spectacle immersif représente un investissement de 90 millions d'euros et espère attirer 600 000 spectateurs par an. Mais il a aussi ses détracteurs, qui voient en lui "un D-Day Land" comme il a été renommé pour dénoncer une mise en scène de la Bataille de Normandie.

Décision "avant l'été"

Il va donc falloir prendre une décision rapidement, "avant l'été" glisse Richard Lenormand, le temps de savoir si le permis de construire est accepté ou non à Carentan.

Reste à savoir si le projet, en cas de délocalisation à Colombelles, rencontrera ou non de nouvelles oppositions. Il entrerait alors en concurrence avec d'autres sites mémoriels implantés à proximité.