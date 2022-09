"Hommage aux Héros" : les porteurs du projet vont tenter de convaincre à Arromanches ce mardi

Dans le cadre de la concertation préalable au projet "Hommage aux Héros", une réunion publique a lieu ce mardi soir (18h30) à la salle des fêtes d'Arromanches (Calvados). Les porteurs du projet vont répondre aux questions de l'assistance. Les opposants et les soutiens à cette création scénique sur le Débarquement et la Bataille de Normandie se sont déjà retrouvés en août à Carentan (Manche), là où elle sera implantée. Les premiers visiteurs doivent être accueillis en 2025. Richard Lenormand, directeur général du projet "Hommage aux héros", était l'invité de France Bleu Normandie.

France Bleu : Pouvez-vous nous redonner les grandes lignes du projet ?

Richard Lenormand : "Hommage aux héros", en quelques mots, c'est une création scénique sur le Débarquement et la bataille de Normandie. On insiste beaucoup sur la bataille de Normandie qui est l'épisode dont on parle le moins dans l'Histoire. Une création scénique extrêmement innovante puisqu'il s'agit d'une forme hybride de création. Puisqu'on va avoir des images d'archives historiques. On va avoir du spectacle vivant, donc avec des acteurs, et on va avoir quelque chose qui est unique au monde : un théâtre de 1000 personnes qui va se déplacer sur 400 mètres avec son public et il se déplace pour pouvoir avoir une succession de tableaux. Une trentaine de tableaux qui vont de la préparation du Débarquement jusqu'à la Libération de Paris."

Pourquoi tenez-vous une réunion à Arromanches ce mardi soir ?

"Parce que c'est un projet sur le Débarquement et la bataille de Normandie qui a vocation à s'installer à Carentan les Marais. Mais les sites du Débarquement, ils vont sur une zone beaucoup plus large que Carentan. Ils vont globalement de Sainte-Marie-du-Mont à Ouistreham et donc il nous a semblé intéressant d'aller rencontrer le public dans d'autres endroits. Arromanches pour se rapprocher un peu de Ouistreham et ensuite Cherbourg qui n'était pas un site de débarquement mais qui était un objectif stratégique du Débarquement."

Votre volonté est de convaincre la population ?

"Convaincre ? Oui, pour expliquer, pour échanger et pour débattre. Le principe d'une concertation préalable, préalable à un projet sous l'observation d'un garant, c'est effectivement de présenter le projet au public. Et c'est de recevoir ses remarques, ses questions, ces interrogations, pour pouvoir, le cas échéant, faire évoluer le projet."

Avec des contributions aussi en ligne. Il y en avait 216 ce matin. Vous les lisez ?

"Non seulement on les lit, mais on y répond. On répond à chacune des remarques. Un certain nombre de grandes thématiques qui reviennent régulièrement. Il y a des gens "pour", beaucoup de "pour. Il y a des gens "contre". Nous répondrons à tout le monde."

L'impact écologique de votre projet inquiète. Où en sont vos études ?

"Sur l'environnement, on y met le même sérieux et le même respect que l'on met sur la partie historique. C'est quelque chose que nous avons pris très en amont. Donc nous sommes très soucieux de la biodiversité, des zones humides, de la pollution lumineuse. Tout ceci est en cours. Cela doit être terminé pour le dépôt du permis d'aménager. Mais je pense que sur la partie environnementale, nous avons un avantage que d'autres n'ont pas. Vous savez, les grands sites touristiques, aujourd'hui, ils gèrent leur transition vers ce qu'on appelle le tourisme durable. Nous, comme nous démarrons de rien, nous intégrons, dès la conception, toutes les meilleures pratiques en matière de tourisme durable."

Notamment sur les énergies renouvelables ? On parle aussi de la hausse des coûts de l'énergie.

"Nous avions déjà intégré une partie énergies renouvelables notamment avec des panneaux photovoltaïques. Nous avons étudié les diverses solutions possibles et c'est les panneaux photovoltaïques qui l'emportent."

Sur l'aspect historique, où en êtes-vous ? Le projet est soumis au Mémorial de Caen, à son directeur Stéphane Grimaldi ?

"Nous travaillons en très bonne intelligence avec le directeur du Mémorial de Caen, mais aussi avec ses équipes pour passer, le moment venu, un partenariat avec le Mémorial de Caen. Pourquoi je dis le moment venu ? Parce que les équipes du Mémorial ont besoin d'avoir une visibilité parfaite sur le contenu de notre spectacle. Ce qui est bien normal. Nous leur avons remis, il y a quelques semaines, une note d'architecture historique qui explique quels sont les grands choix des scènes que nous allons retenir dans notre spectacle. Et cette note est en cours d'examen par les équipes du Mémorial de Caen."

Richard Lenormand, directeur général du projet "Hommage aux Héros", invité de France Bleu Normandie Copier