Hommage aux soignants et à la société civile le 14 juillet : 3 isérois parmi les invités du Président

Trois Isérois feront partie des 1400 représentants des soignants et de la société civile, invités par le Président de la République, le 14 juillet, place de la Concorde. Il s'agit du président de la Banque alimentaire, d'une médecin biologiste et d'une assistante maternelle du Nord-Isère.

Ce ne sera pas un 14 juillet ordinaire. A cause du Covid-19, il n'y aura pas de défilé militaire, juste un défilé aérien, avec la célèbre Patrouille de France. Tout sera retransmis à la télévision, le public ne sera pas admis, place de la Concorde.

1400 soignants et membres de la société civile

Dans le respect des règles de distanciation physique, la cérémonie sera réduite à 4500 personnes, dont 2500 participants et 2000 invités en tribune, principalement 1400 soignants et représentants de la société civile, tous mobilisés durant la crise sanitaire, entre le 17 mars et le 11 mai.

Voici l'invitation reçue par la médecin biologiste -

Les familles de soignants décédés durant l'épidémie seront présentes, mais aussi des soignants de toutes les régions. Pour l'Isère, ce sera le Docteur Geneviève Soriano, médecin biologiste, du laboratoire Oriade de Meylan, qui représentera les soignants.

Un hommage qui a du sens

"Notre labo a beaucoup travaillé durant le Covid, on a fait beaucoup de dépistages, de prélèvements, dans les centres de santé, dans les Ehpad. J'étais à Paris le 14, j'ai donc accepté de représenter mes collègues. Cela a du sens pour moi." dit-elle. "Je n'ai pas eu peur. Au début, on n'avait pas beaucoup de matériel pour se protéger, aujourd'hui ce problème est réglé. Mais c'était mon devoir de dépister, de prendre en charge les malades." affirme le Docteur Soriano.

La banque alimentaire de l'Isère à l'honneur

Christian Chédru, président de la Banque alimentaire de l'Isère, a également été choisi pour assister à cet hommage d'Emmanuel Macron de la Nation. "Nous n'avons pas connu le confinement ! Nous avons été sur le pont dès le 17 mars et jusqu'au 11 mai. " explique-t-il. Chaque semaine, la Banque alimentaire, qui emploie 5 salariés et 170 bénévoles, a nourri 10 000 personnes, dont 600 étudiants, mais aussi des femmes seules avec des enfants. "Ils n'allaient plus à la cantine et leurs mères n'avaient pas assez d'argent pour les nourrir" se souvient Christian Chédru.

Reçus au Ministère de la Santé

Le 13 juillet, avec les autres invités, il sera reçu au Ministère de la Santé, par le grenoblois Olivier Véran. Le 14, il espère pouvoir, peut-être, échanger avec le Président de la République. "Je lui dirai qu'il faut nous soutenir quand on en a besoin. Notre association ne coûte rien à l'Etat et est indispensable. La crise du Covid nous a fragilisés car on a beaucoup donné."

Une assistante maternelle, du Nord-Isère, complétera le trio isérois.