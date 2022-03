Hommage aux victimes des attentats de Toulouse et de Montauban : Emmanuel Macron se rendra à l'école Ohr Torah

Deux présidents à l’école Ohr Torah de Toulouse, ce dimanche, pour rendre hommage aux victimes de Mohammed Merah. En mars 2012, ce terroriste islamiste a été sept personnes à Toulouse et à Montauban avant d'être abattu par le RAID. Emmanuel Macron et le président israélien Isaac Herzog participeront aux cérémonies prévues à l’école juive puis à la Halle aux Grains, dix ans après les attentats de Toulouse et Montauban. Des commémorations organisées par le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France pour "marquer l’amitié qui lie la France et Israël" et "la volonté des deux chefs d’Etat de poursuivre leur lutte commune contre le terrorisme et contre l’antisémitisme", selon l’Elysée.

Les deux premières dames, Brigitte Macron et Michal Herzog seront également présentes.

Des fleurs dans la cour de l’école

Emmanuel Macron et Isaac Herzog arriveront à l'école Ohr Torah (anciennement Ozar Hatorah) à 15 heures. Ils déposeront une gerbe au pied de l’Arbre de vie, monument installé dans la cour de récréation en hommage aux victimes. Les deux chefs d'Etat auront ensuite un temps d’échange avec Yaacov et Yaffa Monsonego, le directeur de l’école et son épouse, dont la fille Myriam a été assassinée par le terroriste.

Une cérémonie à la Halles aux Grains

Les deux chefs d’Etat se rendront ensuite à la Halle aux Grains, où aura lieu une cérémonie d’hommage aux victimes des tueries de Toulouse et de Montauban à partir de 16h30. Il y aura d'abord un hommage musical et littéraire : des textes seront lus par les proches et les familles des victimes. Isaac Herzog et Emmanuel Macron prononceront ensuite des discours.

Des nombreuses personnalités politiques sont attendues. Nicolas Sarkozy et François Hollande ont été conviés, tout comme l'ensembles des Premiers ministres depuis 2012. Un important dispositif de sécurité est prévu.