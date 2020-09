Coronavirus : hommage aux victimes de l'épidémie à Alès

Une couronne de fleurs a été déposée ce mardi sur le parvis de l’arc de triomphe à Alès, et la flamme du soldat inconnu a été ravivée. La Ville, représentée par Bruno Mazuc, conseiller municipal délégué à la sécurité, a honoré les hommes et femmes morts pour la France, les victimes du Covid-19, le corps médical et tous les agents engagés dans la lutte contre la pandémie.

Cette cérémonie a permis de remercier en particulier l’Alésien et ancien médecin Gérard Chaput qui, avec ses "Sentinelles de la Nation", œuvre au quotidien auprès des militaires en détresse, blessés, de leurs veuves et de leurs orphelins.