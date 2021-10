Tous les établissements scolaires ont rendu un hommage sous différentes formes ce vendredi au professeur d'histoire-géographie, tué pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet publié par Charlie Hebdo, en référence à la liberté d’expression et aux tragiques attentats du 7 janvier 2015.

Hommage dans les écoles , collèges et lycées un an après l'assassinat de Samuel Paty

Minute de silence, débats en classe, projection de documentaires autour de la laïcité et des valeurs de la République. A Avignon au collège Roumanille avant la minute de silence programmée à 9h30, la première demi-heure dans les classes a ainsi été consacrée à un échange avec les élèves autour de la liberté d'expression mais aussi sur le métier de professeur, son rôle et sa légitimité. "Les établissements ont la liberté de s'organiser. Cela pourra prendre la forme d'échange, de discussion. C'est l'occasion de parler de la place du professeur et du savoir" avait expliqué la veille le ministre de l’Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer.

Des éléves d'une classe de cinquième du collège Roumanille ont posé de nombreuses questions à cette occasion Copier

Ce samedi une plaque d'hommage à Samuel Paty sera inaugurée à l'entrée du ministère de l'éducation national en présence des parents et de la famille de l'enseignant. Famille qui sera ensuite reçue dans l'après-midi à l’Élysée par Emmanuel Macron.