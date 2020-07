Hommage du 14 juillet : des pompiers du Tarn de Haute-Garonne et de l'Ariège présents à la Concorde

Des pompiers de Midi-Pyrénées sont à Paris à l'occasion de la cérémonie d'hommage du 14 juillet. Il n’y a pas de défilé cette année, pour cause de covid mais une cérémonie d'hommage à ceux qui ont combattu l'épidémie organisée place de la Concorde.

Parmi les 49 soldats du feu qui sont à Paris, quatre viennent de Haute-Garonne. Il y a également trois pompiers du Tarn et quatre de l'Ariège. Après avoir été mobilisé contre le Covid pendant trois mois forcément cette cérémonie sera spéciale explique le caporal-chef Martial Voirin. "Des cas covid ont en a fait beaucoup dans le centre-ville de Toulouse. Et on a tous mesuré le danger qui pesé sur notre tête. Aujourd’hui on y pense tous les jours"

Tous les pompiers testés

A événement exceptionnel mesures de précaution exceptionnelles : tous les pompiers ont été testés avant de prendre la direction de Paris. Pour dormir c'est chambre unique et pour la cérémonie ce mardi matin sur la place de la concorde aussi il y aura des règles insiste le lieutenant Colonel Nockart de l’état-major d'Albi "Le port du masque sera de rigueur pendant l’installation. Puis on va le remettre dès que la cérémonie sera terminée."

La pandémie qui évidemment change aussi le défilé. "On doit prendre des mesures. On a doit prendre des mesure. Quasiment un mètre entre chacun par rapport à notre la personne à notre gauche et celle devant. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées. C’est made in covid quoi" raconte le caporal-chef Martial Voirin.

Depuis 2008, les pompiers sont présents lors du traditionnel défilé de la fête nationale, aux côtés des forces de l'ordre et des armées. Cette année, pour simplifier les répétitions, les appelés à Paris sont ceux qui ont défilé l’année dernière.