Hommage national à Robert Hébras : deux membres du gouvernement attendus ce vendredi à Oradour-sur-Glane

A deux jours de l'hommage national qui sera rendu à Robert Hébras, on en sait un peu plus sur le déroulé de la cérémonie. C'est le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, qui lira ce vendredi après-midi l'hommage du gouvernement au dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane de juin 1944, disparu le weekend dernier à l'âge de 97 ans. A ses côtés seront présents une autre membre du gouvernement, Patricia Mirallès, secrétaire d'Etat chargée des anciens combattants, ainsi que l'ancien président François Hollande et d'autres élus locaux.

La cérémonie débutera "à 14 heures 30 sur l’esplanade du Mémorial", précise l'Association nationale des familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane. Une déambulation sera organisée dans le vieil Oradour, en comité restreint. Le cortège s'arrêtera devant l'ancienne maison de Robert Hébras, ainsi qu'au niveau du champ de foire, de l'ancienne église, et de la grange Laudy,

Peu plus tôt dans la journée, une messe sera célébrée à 9h30 en l'église d'Oradour. Elle sera ouverte au public, avec près de 300 places et une retransmission à l'extérieur du bâtiment.