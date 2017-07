Hommage à Simone Veil à Limoges : "Une grande dame qui a donné sans compter"

Alors que ses obsèques officielles auront lieu ce mercredi 5 juillet, un hommage a été rendu à Simone Veil mardi 4 juillet à Limoges place des Justes parmi les nations. Des dizaines de personnes ont salué les nombreux combats de cette "grande dame".

Ce mercredi 5 juillet auront lieu les obsèques officielles de Simone Veil aux Invalides à Paris. Sa disparition a causé beaucoup d'émotions en France, et notamment dans le Limousin aussi. Mardi 4 juillet, plusieurs dizaines de personnes ont assisté à l'hommage rendue à l'ancienne ministre à Limoges. La cérémonie s'est déroulée à deux pas du musée de la Résistance, sur la place des Justes parmi les Nations. Un lieu prédestiné puisqu'une stèle y figure depuis deux ans avec une citation de la survivante de la Shoah.

Stèle comportant une citation de Simone Veil installée en 2015 pour l'inauguration de la place des Justes parmi les nations à Limoges. © Radio France - Solène de Larquier

C'est l'association France-Israël Limousin qui a eu l'initiative de cet hommage, André Cohignac en est le président : "Elle a été un personnage de l'Etat. Elle a représenté l'Etat au premier niveau, l'Europe aussi, première femme présidente du parlement européen. Tout ça ce sont des références qui, juxtaposées les unes aux autres, donnent un engagement de plus de 50 ans. Un engagement qui a débuté à 16 ans", détaille-t-il avant d'ajouter : "Elle a donné sans compter".

Une cérémonie d'hommage à Simone Veil s'est déroulée à Limoges mardi 4 juillet 2017. © Radio France - Solène de Larquier

"Une grande dame", une "féministe", "elle a beaucoup fait pour nous les femmes"... Les hommages des dizaines de personnes venues se recueillir ont été nombreux et la plupart ont cité son combat pour l'autorisation de l'IVG. Une vie d'engagement saluée également par Emile Roger Lombertie, le maire de Limoges : "Simone Veil a œuvré pour la libération et la reconnaissance de la dignité des femmes mais aussi des hommes et des peuples européens."

"Simone Veil a œuvré pour la libération et la reconnaissance de la dignité des femmes mais aussi des hommes et des peuples européens."

Les Justes "ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité." Ces mots de Simone Veil ont été gravés il y a deux ans sur la stèle place des justes parmi les nations à Limoges... Ils sont aujourd'hui plus que jamais porteurs de symboles.