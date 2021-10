Hommages à Samuel Paty : une centaine d'incidents constatés dans les établissements scolaires

Les établissements scolaires organisaient vendredi des cérémonies à la mémoire de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie assassiné il y a un an par un terroriste pour avoir montré des caricatures de Mahomet en cours. La ministère de l'Éducation nationale a relevé 98 incidents lors de ces cérémonies d'hommage. Parmi ces incidents, des menaces proférées par sept élèves.

Jean-Michel Blanquer estime toutefois que ce genre d'incidents est en baisse : "Il y a 60.000 établissements scolaires et écoles en France. Par rapport à tout ce qui s'était passé après Charlie Hebdo et le Bataclan, ou bien lorsque l'an dernier nous avions fait une minute de silence, c'est en très nette baisse", a déclaré le ministre l'Éducation nationale ce samedi matin sur France 2.

"Non seulement nous remontons les incidents, mais nous leur donnons une suite. Souvent ce sont des incidents de nature variable, des petits, des moyens ou des grands. Un élève qui dit n'importe quoi, ou un élève qui devient menaçant, ce n'est pas la même chose. Le deuxième cas est ultra minoritaire, on en a sept. Tout ceci reste des cas très isolés, et que nous traitons, il y a un suivi."