Homophobie: "Il y a toujours trop de raisons de lutter" jugent les associations LGBT

Elle n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier en 2020 en raison du confinement. Mais elle se tiendra bien ce samedi à Rouen. La marche des fiertés pour la défense des droits des personnes LGBT partira à 15h de la place Saint-Marc à l'initiative de l'association Fiertés Colorées à Rouen. Une marche non festive mais toujours revendicative expliquait ce vendredi Florian Martin son coordinateur: "Il y a toujours trop de raisons de lutter. Cette année de Covid et de confinements successifs a vraiment exclu davantage les personnes LGBT. Les actes homophobes et transphobes n'ont pas cessé pendant les confinements".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix