Homophobie dans le football : un collectif lance un appel à témoignages pour mettre la pression sur la LFP

Invité de l’émission "On se dit tout", Julien Pontes a lancé un appel à témoignages ce vendredi sur France Bleu afin d'obtenir des vidéos de chants homophobes dans les stades de foot. Le porte-parole du collectif "Rouge Direct" veut mettre la pression sur la LFP pour qu'elle sanctionne ces actes.

Il avait demandé à la Ligue de Football Professionnel de sanctionner les actes homophobes dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2. En mai dernier, le collectif "Rouge Direct" avait menacé de poursuivre l'instance devant le tribunal administratif pour "défaillance".

"Aider la Ligue"

Invité de l’émission "On se dit tout", le porte-parole Julien Pontes a annoncé que la LFP lui avait répondu avoir "des difficultés à matérialiser les faits sanctionnables et n’arrive pas à trouver la preuve qu'il y a des chants homophobes dans les stades."

Et Julien Pontes de lancer : "La LFP arrive à sanctionner les cris de singe dans les stades, et heureusement, mais elle n'arrive pas à le faire pour les chants homophobes. Donc on veut aider la Ligue."

Appel à filmer les chants homophobes dans le stades

Comment ? "On a besoin que vous nous apportiez des vidéos récentes de chants homophobes que vous pouvez tout simplement filmer avec un smartphone quand ils ont lieu dans un stade de football. Et ensuite, vous nous les envoyez".

Et de préciser : "On se chargera d'aider la LFP à sanctionner les chants homophobes qui sont punis par la loi."

Depuis la signature en 2011 par la LFP d'une charte contre l'homophobie, "rien n'a changé dans les stades de football", soulignent régulièrement les associations qui luttent contre les actes homophobes.

► Contacts Rouge Direct

.