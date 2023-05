Homophobie : des passages piétons repeints aux couleurs de l'arc-en-ciel à La Rochelle

Du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu et du violet… Les passages piétons devant la gare de La Rochelle ont dit au revoir au blanc immaculé pour laisser place aux couleurs du drapeau LGBTQIA+. Repeints par le service voirie de la mairie, la demande a été initiée par "La Rochelle Pride". Pour Tristan Izambard, président de l'association, ces passages piétons sont avant tout un hommage, "en faisant cette demande on a pensé à toutes les victimes d'homophobie et de transphobie". Depuis le début de l'année, SOS Homophobie a recensé 768 cas d'homophobie et 227 cas de transphobie.

Egalement organisatrice de la Quinzaine arc-en-ciel, La Rochelle Pride clôture ces 15 jours de festivités le samedi 3 juin lors de la Marche des Fiertés. "Les passages piétons comme la Marche des fiertés, c'est un moyen de montrer aux jeunes de notre communauté qu'on est avec eux, qu'ils ne sont pas tout seul", rajoute Tristan Izambard.