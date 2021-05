Homophobie : "Les mentalités n'évoluent pas encore assez vite", concède Elisabeth Moreno

La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes est l'invitée de France Bleu Occitanie. Elisabeth Moreno est en visite à Saint-Gaudens et Toulouse ce 20 mai sur la thématique sur des discriminations et des violences subies par les personnes LGBT.

Elisabeth Moreno a prévu de rencontrer des représentants d'associations à Saint-Gaudens ce jeudi matin, ACCEPT, BVLEO (Bien Vieillir LGBT en Occitanie), le bureau d’aide aux victimes du Tribunal de Saint-Gaudens, le Refuge ainsi que la Pride Toulouse. La ministre rencontrera aussi à Toulouse l’équipe nationale de basket féminin (qui affronte l'Espagne dimanche et lundi au Palais des sports) et les joueurs de rugby de l’équipe Tou’Win à l’occasion de leur entraînement au complexe Gironis.

Vous venez défendre les droits des personnes LGBT. Comment, très concrètement, les aidez-vous ?

Par des déplacements comme celui là, parce qu'à chaque fois que je me déplace, il y a des personnes qui parlent de ces sujets éminemment importants. Et j'ai répondu à l'invitation de l'association Accept, qui organise jusqu'au 5 juin le Printemps de la diversité. C'est une semaine qui va lui permettre justement d'aller à la rencontre des gens, de parler de ce que c'est que l'homosexualité, de parler des personnes lesbiennes, gays, bi et trans et de sensibiliser, d'éduquer et d'informer sur ces sujets là qui sont parfois mal connus et qui font que parfois ils sont rejetés ou stigmatisés.

Vous préparez de nouvelles mesures pour lutter contre les discriminations. Quelles sont vos pistes de travail ?

D'abord, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Au mois d'octobre dernier, nous avons lancé un plan national pour l'égalité des droits des personnes lesbiennes, gays, bi et trans. Lundi, c'était également la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Au niveau mondial, c'est vous dire qu'il y a encore un travail important. Il y a encore plus de dix pays dans le monde, qui pénalisent l'homosexualité. Le plan que nous avons lancé a pour objectif, justement, de reconnaître les droits des personnes LGBT+, qu'elles n'aient pas l'impression d'être des citoyens et des citoyennes de seconde zone. Elles ont pour objectif d'améliorer leur vie au quotidien, comme donner la possibilité aux personnes trans, par exemple, d'utiliser leur prénom d'usage quand elles rentrent dans leur parcours de transition.

Mais au niveau pénal, finalement, ça sert à quoi de signaler une discrimination si on sait qu'il ne se passe souvent pas grand chose derrière ?

C'est extrêmement important de signaler une discrimination puisque c'est interdit par la loi. Vous ne pouvez pas stigmatiser quelqu'un pour son identité de genre. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de davantage de sévérité. Je pense que c'est d'abord une question de porter plainte. C'est une question de voir la justice faire son travail et que les personnes se sentent protégées parce qu'on vit dans un Etat de droit. Moi, j'insiste, et c'est pour ça qu'on a ouvert la plateforme 39-28, qui est portée par le Défenseur des droits. C'est une plateforme de lutte contre les discriminations qui est accessible sur tout le territoire français, dans les zones rurales, dans les zones urbaines, sur les territoires ultramarins. L'idée, c'est que les personnes qui se sentent stigmatisées, agressées puissent avoir une oreille attentive et savoir à qui parler lorsqu'elles sont en difficulté. Il y a aussi l'application Flag, qui est là pour les personnes LGBT+, qui a été créée par une association qui lutte contre les LGBT-phobies et j'incite les personnes à s'en saisir lorsqu'elles se sentent stigmatisées.

Vous avez parlé du milieu scolaire dans les écoles. On a l'impression que ça n'avance pas très vite. Il y a encore des établissements qui refusent de faire de l'éducation sexuelle. Comment l'expliquez-vous ?

Je pense qu'il faut reconnaître une chose, on est passé de 1982 à la pénalisation de l'homosexualité, à la pénalisation de l'homophobie. Et depuis 1982, beaucoup de choses ont été faites, mais les mentalités n'évoluent pas encore suffisamment vite. Tous les professeurs n'ont pas toujours été formés à ces questions là. C'est pour cela qu'avec Jean-Michel Blanquer, nous avons décidé de nous assurer que dans tous les établissements où il y a déjà dans le programme l'éducation à la sexualité, eh bien les professeurs puissent se saisir de cette mission.

Les enseignants sont-ils formés à cela ?

Il ne s'agit pas de les former à parler des questions d'homosexualité. Mais de les sensibiliser, au moins pour qu'ils puissent répondre aux questions des jeunes. Huit jeunes trans sur dix disent avoir vécu un mal-être au sein de la scolarité. Si on ne protège pas notre jeunesse, notre pays n'ira pas bien. Donc, il est important que le corps professoral sache se saisir de ces questions. C'est pour ça aussi que nous avons créé un guide d'accueil des jeunes personnes trans. Fin 2020, la jeune Fouad s'est suicidée parce qu'elle se sentait très mal, elle était rentrée dans son parcours de transition, elle ne se sentait pas acceptée telle qu'elle était et c'était une douleur pour elle. C'est important que tout le monde se saisisse de ces questions parce que cette jeunesse a besoin d'être accompagné, d'être entendu, d'être comprise. Et c'est tous ensemble que nous devons lutter contre l'homophobie.

On parle de personnes "LGBT+" pour évoquer les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles, mais aussi toutes les personnes qui s'interrogent sur leur sexualité, les asexuels et les pansexuels (attirés par toute autre personne sans distinction de sexe ou de genre).

Une semaine contre l'homophobie est organisée au collège Rosa-Parks de Toulouse. © Radio France - Pascale Danyel

Au collège Rosa Parks, l'apprentissage de la tolérance

Pour lutter contre l'homophobie et la transphobie, le plan d'actions lancé dans les établissements scolaires depuis l'automne dernier commence à porter ses fruits. Au collège Rosa Parks dans le quartier des Izards à Toulouse, le chef de cet établissement prioritaire René Hirschi constate un début de changement de mentalité. "On a un atelier-théâtre, la pièce cette année met en scène un garçon qui se questionne sur son genre, il s'habille en fille. Et on n'a eu ni rires ni quolibets, cela m'a agréablement surpris. Un respect s'est installé".

René Hirschi, principal du collège Rosa-Parks de Toulouse. © Radio France - Pascale Danyel

Dans la cour, les adolescents de ce collège REP+ échangent sur le sujet. Une jeune fille interpelle son camarade "Toi t'es homophobe toi. Tu utilises souvent l'insulte "PD!". T"as honte ?". Le garçon, très gêné, nie en bloc "non, non je ne suis pas homophobe". Une autre adolescente explique qu'elle préfère les filles, un autre approuve "on respecte, c'est chacun fait ce qu'il veut avec son corps"."Moi je connais des homosexuels je les respecte, si un garçon aime un garçon, faut l'aimer quand même", renchérit un collégien.

Des courts-métrages pour lutter contre l’homophobie et la transphobie sont projetés ce jeudi au collège Rosa-Parks dans le cadre d’une semaine de sensibilisation.