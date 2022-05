Homophobie : l'animateur de TF1 Christophe Beaugrand invité vedette du collège Beaulieu à Châteauroux

Le collège Beaulieu à Châteauroux a souhaité sensibiliser ses élèves de cinquième ce mercredi 17 mai dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Christophe Beaugrand, célèbre animateur de TF1, a répondu favorablement à l'invitation du collège Beaulieu afin de faire de la prévention dans l'établissement.

"La première cause de harcèlement à l'école, c'est l'homophobie"

Il a rencontré au cours de cette journée 110 élèves de cinquième : "Le harcèlement à l'école, on en parle beaucoup mais il faut savoir que la première cause de harcèlement à l'école, c'est l'homophobie devant toutes les autres causes et c'est aussi la première cause de suicide chez les adolescents, explique l'animateur de Ninja Warrior. Il y a une jeune fille qui a témoigné et qui nous a dit que la fille de la meilleure amie de sa mère, âgée de 10 ans, s'est suicidée l'année dernière. Elle habitait à coté de Châteauroux." Ce sont des témoignages glaçants.

"On ne choisit pas d'être homosexuel ou hétérosexuel"

Mais petit à petit, les élèves de cinquième se sont prêtés au jeu des questions réponses avec Christophe Beaugrand : "j'ai posé des questions toutes simples, du genre à votre avis on choisit d'être homosexuel ? La moitié de la classe qui a levé le doigt a dit, bah oui c'est un choix, et là on a dit mais non ! Personne ne choisit d'être homosexuel, personne ne choisit d'être hétérosexuel", a précisé devant les élèves Christophe Beaugrand qui était accompagné de son mari Ghislain Gerin.

Ils se sont mariés en 2018, puis ont eu un enfant en ayant eu recours à la GPA au Nevada, pratique autorisée aux États-Unis mais interdite en France. Leur fils, Valentin, est né le 9 novembre 2019.