Homophobie : la quinzaine arc-en-ciel s'ouvre, une marche des fiertés le 3 juin à La Rochelle

Aujourd'hui, mercredi 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Mais à La Rochelle, c'est aussi le début de la Quinzaine arc-en-ciel. Une session festive organisée par l'association "La Rochelle Pride " et rythmée par plus de 25 événements autour de la communauté LGBTQIA +. La Quinzaine s'ouvre ce mercredi par un "Apéro fiertés" à 18 heures à l'Amiral Café. Et de nombreux autres temps forts sont prévus jusqu'au dimanche 4 juin.

Des évènements culturels, sportifs, festifs ou de sensibilisation permettront à tou‧te‧s de se rencontrer, de s’informer, et de célébrer la richesse des identités queer. Au programme également : des ciné-débats, expositions, pièces de théâtre, événements sportifs, book club, soirées jeux, œuvre d’art participative, rencontres de sensibilisation, lecture pour les enfants, tables rondes, drag show. Point d'orgue de cette quinzaine arc-en-ciel : la grande marche des fiertés organisée le samedi le 3 juin. L'an dernier, près de 4.000 personnes s'étaient réunies dans le centre-ville de La Rochelle.