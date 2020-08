Honfleur, sites liés au Débarquement : de nouveaux arrêtés imposent le port du masque.

Douze arrêtés de la Préfecture du Calvados étendent le port du masque dans des lieux extérieurs. En particulier à Honfleur ou encore au cimetière américain de Colleville-sur-Mer et la pointe du Hoc.

« Port du masque obligatoire ». Ce panneau tend à se généraliser dans le Calvados. La Préfecture a signé douze nouveaux arrêtés pour imposer cette mesure de protection face à la recrudescence de cas de Covid-19. Les textes visent des lieux fréquentés où la distanciation physique est difficile à respecter.

Une seule ville du département passe en mode “masque obligatoire” dans une très grande partie de son espace public : il s’agit d’Honfleur, réputée pour ses ruelles derrière le Vieux-Bassin. La cité de 7 500 habitants voit sa population augmenter de façon considérable en cette période de l’année. Désormais le port du masque est obligatoire dans 51 rues, places et impasses ; mais aussi le long des quais, dans les jardins et les parkings.

Les arrêtés préfectoraux visent aussi deux lieux de mémoires : le cimetière américain de Colleville-sur-Mer et la Pointe du Hoc (Cricqueville-en-Bessin) où les visites se feront donc masqués. Sinon des sections d’espaces publics achalandés (digue de Saint-Aubin-sur-Mer, rue des Bains à Trouville) et de multiples marchés (Bayeux, Honfleur, Isigny-sur-Mer, Saint-Contest….) basculent aussi vers l’obligation de porter le masque. Les mesures courent jusqu’au 31 août et toute infraction sera passible d’une amende de 135 euros.

La semaine dernière, le port du masque avait déjà été imposé sur les marchés de Caen, Deauville, Trouville et Cabourg.