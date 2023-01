"Hop ! On bouge" : la ville d'Olivet lance un programme sportif ouvert à tous

Nouvelle année rime souvent avec bonne résolution et envie de se remettre au sport. A Olivet, les habitants n'auront plus plus d'excuse pour ne pas faire du sport. La ville a décidé de lancer un programme sportif à l'année, comme elle peut le faire pour la culture. " On sait tous que l'activité physique, c'est bon pour la santé et pour l'esprit" explique le maire, Matthieu Schlesinger. " Pour nous, c'est devenu un chantier prioritaire. On a donc conçu un programme à l'année pour permettre au maximum de personnes d'y participer. C'est vraiment innovant comme proposition".

ⓘ Publicité

Du sport pour tous les goûts et tous les âges

Ce programme, Hop ! On bouge, va se décliner 3 dimanches par mois avec des séances gratuites, sans inscription et encadrées par des associations olivetaines. Il y aura Hop en douceur avec des sports doux, comme le Pilates et le Yoga. Hop en famille avec des sports collectifs ou du yoga où les enfants pourront participer. Et enfin, Hop à fond, pour les sportifs plus expérimentés qui pourront faire, par exemple, du cardio- training ou du piloxing. "L'idée, c'est vraiment de se motiver collectivement, dans la bonne humeur et on aura réussi notre pari quand les gens prendront une adhésion dans une association sportive pour une pratique régulière" insiste le maire

La 1ère séance a lieu ce dimanche 08 janvier, à l'espace Reine Blanche, entre 10h30 et 11h30. Il s'agit d'un cours de Pilates animé par l'association Gym volontaire. " Evidemment, on prendra en priorité les Olivetains sur ce programme. Mais, si des habitants de la métropole se présentent, on ne les refoulera pas" précise Matthieu Schesinger.

Les dates des cours seront affichées au fur et à mesure sur le site internet de la ville. Sur l'année, ce programme sportif représente pour la ville un coût de 6.000 euros.