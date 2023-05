Hôpital d'Arcachon : cherche désespérément médecins urgentistes

Il y a aujourd'hui une pénurie de médecins urgentistes à l'hôpital public et la tendance devrait s'amplifier. La profession est déjà en tension mais la loi Rist entrée en vigueur le 3 avril dernier pourrait accentuer le problème. Cette loi encadre la rémunération des médecins intérimaires avec un plafond de 1.389 euros brut pour une garde de 24 heures aux urgences.

Il s'agit, selon le ministre de la santé François Braun, de "mettre fin à l'intérim cannibale et aux mercenaires de la médecine" qui offrent leurs services aux établissements les plus offrants. Sauf que ce plafonnement tarifaire ne s'applique pas aux établissements privés. Du coup il y a un risque pour que les urgentistes intérimaires désertent le service public.

Illustration à l'hôpital d'Arcachon

Le directeur de l'hôpital a beau tourner son planning dans tous les sens, il lui manque 3 urgentistes et il n'arrive pas à recruter. L'intérim, il est bien obligé d'y recourir mais avec la loi Rist ça se complique explique Julien Rossignol.

Quand vous vous êtes à 1.300 euros et qu'à côté la clinique propose 2.500 euros net, vous ne pouvez pas rivaliser - Julien Rossignol

Les urgences d'Arcachon sont toujours ouvertes*. "On se débrouille"* explique le docteur Lapeyre, chef de service mais ceux qui restent se fatiguent :"ma génération on était un peu conditionné sur une carrière sacrificielle. Ce n'est plus le cas maintenant. Je ne pense pas pour autant que les jeunes médecins aient tord de penser à eux et à leur famille. Les services d'urgence publics ou privés étaient habitués à gérer une opulence de candidats, aujourd'hui ils doivent faire face à la pénurie".

Recherche désespérément médecins urgentistes ! En Nouvelle Aquitaine il en faudrait 30 % de plus.

