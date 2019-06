Hôpital d'Arcachon : cinq lits dédiés aux soins palliatifs

Arcachon, France

Ici tout est fait pour que le dernier séjour des malades soit le plus confortable possible. Les médecins prennent encore plus de temps que d'habitude pour écouter et tenter de soulager. La douleur est souvent plus psychologique que physique, autant pour les malades que leurs proches d'ailleurs.

Temps moyen d'hospitalisation dans ce service LISP (lits identifiés en soins palliatifs) : entre quatre jours et trois semaines. Dans un premier temps les patients arrivent sous traitement mais ils peuvent très bien demander l'arrêt des soins et la sédation. Il s'agit d'une décision toujours compliquée à prendre et qui implique le trio médecin-patient-famille.

Certains patients arrivent avec des directives très claires sur l'arrêt des traitements. Pour les autres c'est à nous d'en parler avec eux et leur famille mais rien n'est définitif. On a certains patients qui demandent finalement la poursuite des soins. C'est au cas par cas et ça demande beaucoup d'écoute

- Docteur Clothilde Martel, praticien hospitalier à Arcachon

Contrairement à un service hospitalier classique les familles ont accès à leur proches 24 heures sur 24. Les chambres ont été équipées de lits supplémentaires et un salon des aidants est également à leur disposition. Les familles et les proches peuvent aussi trouver du soutien auprès de l'association de bénévoles "Alliance sud Bassin".