VIDEO - Signalement à l'hôpital de Bayonne : "la situation n'a jamais atteint un tel niveau" justifie l'UNSA

Le syndicat UNSA du Centre Hospitalier de la Côte Basque de Bayonne vient de déposer un signalement auprès du parquet pour mise en danger des personnels et des soignants. Le syndicat déplore la dégradation de la situation et le manque de solution de la part de la direction.

Invité du 6-9 de France Bleu Pays Basque, Patrick Cazalis, le secrétaire départemental UNSA Santé Sociaux, a expliqué ce mardi que "l'objectif n'est pas de faire condamner la direction de l'hôpital de Bayonne, mais bien de protéger les agents".

Le syndicat dénonce des effectifs de plus en plus réduits et des équipes épuisées. Pour l'UNSA, la fatigue psychique et physique se répand comme jamais parmi les soignants. "En gériatrie, on ne peut pas passer de trois infirmières à une seule" assure Patrick Cazalis qui rappelle que tous les jours, 300 professionnels manquent à l'hôpital de Bayonne, l'entreprise la plus importante en Pays Basque nord.

Le syndicat UNSA a rédigé un signalement sur les motifs suivants :

Mise en danger des personnels par la non-application des articles L4121-1 et 2 du code du travail, autrement dit concernant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Mise en danger des personnels par le manque de moyens nécessaires à la prise en soins des patients.

Mise en danger des patients par manque de personnel pour assurer la sécurité des soins.

Mise en danger des patients par manque de surveillance, par manque de personnel.

Pas de réponse de la direction

Cela fait déjà plusieurs années que le syndicat tire la sonnette d'alarme au sujet de la situation à l'hôpital et la difficulté à recruter n'arrange rien. Pour soulager les agents à bout de souffle, l'UNSA propose même de fermer des lits. Selon le syndicat, "l'absentéisme est de presque 12% sur l'ensemble de l'établissement, voire de 17% sur certaines structures". La direction de l'hôpital de Bayonne n'a pas répondu aux questions de France Bleu Pays Basque, ne souhaitant "ne pas donner suite aux sollicitations des médias tant qu'un mouvement social est en cours".