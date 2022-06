Hôpital de Chinon : les urgences rouvrent mais pas la maternité

Après trois semaines de fermeture, les urgences de l'hôpital de Chinon vont pouvoir rouvrir leurs portes ce mercredi 8 juin. La direction l'a annoncé via un communiqué ce mardi 7 juin, "prenant en compte le nombre de professionnels (infirmiers et aides-soignants) présents".

En revanche, l'unité d'hospitalisation des urgences (utilisée lorsque la situation impose une hospitalisation de quelques jours) reste "provisoirement fermée" tout comme la maternité. Les accouchements et les urgences obstétricales et gynécologiques restent suspendues.

"Une réouverture prématurée" dénonce Force ouvrière

Le syndicat FO-Santé, par la voix de son représentant Alexandre Robert, dénonce une réouverture "prématurée". "Elle peut mettre en difficulté les agents. Ces mêmes difficultés qui les ont poussés à arrêter. La direction reste sourde. On aurait préféré rouvrir de façon optimum, parce que là les effectifs sont plus que légers. Si jamais il y a d'autres arrêts maladie, nous pourrions avoir une nouvelle fermeture mais qui sera beaucoup plus longue."

Un nouveau point d'étape sera effectué le 13 juin.