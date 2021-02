Hôpital de Dax : encore "plusieurs semaines" pour un retour à la normal selon Cédric O

Le secrétaire d'Etat en charge de la Transition numérique est dans les Landes ce vendredi. Cédric O vient signer avec le département une convention qui permettra d'embaucher une trentaine de médiateur numérique sur le département. Ces "conseillers numériques" auront pour mission d'aider ceux qui sont éloignés de l'outils informatique dans un monde où se servir d'un ordinateur est devenu la norme.

"Un français sur six n'utilise jamais un ordinateur", explique le secrétaire d'Etat. Et c'est bien ce qui a pu être observé dernièrement avec, par exemple, la campagne de vaccination où il a été demandé à des personnes de plus de 75 ans d'aller prendre leur rendez-vous sur des sites internet. Les témoignages de personnes démunies face à un ordinateur ont été nombreux.

Le gouvernement a donc décidé de financer la formation et l'embauche de médiateurs numériques. L'Etat aidera financièrement à hauteur de 100% d'un SMIC pendant 2 ans (ou 70% pendant 3 ans) ceux qui embaucheront ces conseillers numériques, que ce soit des collectivité locales, des associations, ou autre.

Des médiateurs numériques, cela existe déjà sur le département des Landes avec une soixantaine de structures qui proposent des formations au public. Le département des Landes assure que ces 30 nouveaux conseillers numériques ne viendront pas "déshabiller" ce qui est déjà en place mais s'ajouter à ce qui se fait déjà. Les conseillers numériques bénéficieront d'une formation de 350 heures avant d'être envoyés sur le terrain. "On espère qu'ils seront sur le terrain d'ici deux ou trois mois dans des médiathèques, dans des centres sociaux, dans des mairies ou peut-être dans des tiers-lieux", explique Cédric O.

Retour sur la situation de l'hôpital de Dax

En marge de ce déplacement, France Bleu Gascogne a interrogé le secrétaire d'Etat au sujet de l'attaque informatique dont à été victime l'hôpital de Dax il y a désormais plus de deux semaines.