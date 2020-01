Hôpital de Mulhouse : 2.200 euros pour une nuit de garde, le salaire des intérimaires explose

Mulhouse, France

Le personnel titulaire a du mal à digérer la nouvelle. Depuis fin décembre, les intérimaires embauchés à l'hôpital de Mulhouse peuvent gagner 2.200 euros net pour une seule nuit de garde. Un montant "indécent" pour Yvan Kamla, aide soignant syndiqué chez Force Ouvrière.

"Il y a clairement un manque de reconnaissance" du personnel titulaire de l'hôpital, assure de son côté Jean-Marc Kelai, secrétaire CFDT de l'établissement mulhousien. Quand ils - les infirmières, le personnel administratif et technique - entendent la rémunération des intérimaires, forcément ça peut créer des tensions." Jean-Marc Kelai assure que de plus en plus d'employés de l'hôpital le sollicitent pour savoir comment fonctionne une procédure de mise en disponibilité ... ou évoquer leur démission.

Le personnel ne rejette d'ailleurs pas totalement la faute sur la direction, "qui a repris le bébé", souligne l'aide soignant Yvan Kamla, qui pointe du doigt l'ARS (l'Agence régionale de santé) et l'Etat, "qui ont une politique de privatisation" de l'hôpital selon lui.

1.200 euros minimum la nuit de garde

Chez les intérimaires, on comprend la colère du personnel de l'hôpital de Mulhouse. L'une d'entre eux - jointe par téléphone mais qui souhaite rester anonyme - explique avoir gagné "au minimum 1.200 euros" pour une nuit de garde à Mulhouse, "soit plus que la moyenne." Pourtant, elle ne souhaiterait pas y être titularisée : "Ma première garde, je l'ai passée avec deux autres médecins intérimaires, sans titulaire donc. On est restées bloqués pendant deux heures, les patients s'accumulaient ... J'ai signalé la situation à la direction, qui m'a répondu ne pas avoir le choix", détaille l'intérimaire.

Contactée par France Bleu Alsace, la direction n'a pas souhaitée s'exprimer sur le sujet.