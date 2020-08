Hôpital Nord Franche-Comté : un atelier alsacien fait don d'une fresque en hommage au personnel soignant

L'art s'invite à l'Hôpital Nord Franche-Comté ! L'atelier de décoration murale Osmoze a fait le don d'une fresque pour remercier le personnel soignant et son implication dans la lutte contre le coronavirus. Cette entreprise bas-rhinoise a réalisé mardi matin une oeuvre de cinq mètres de long et deux mètres de haut sur un mur tout proche des consultations en médecine, au rez-de-chaussée de l'hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans.

Sur cette fresque sont représentés des personnels soignants liés par un dessin floral aux touches dorées pour représenter l'union de la profession. L'atelier Osmoze, implanté en Alsace, est spécialisé notamment dans la réalisation d'œuvres murales pour les établissements de santé.

Pour remercier les soignants, Osmoze a donc décidé d'offrir une fresque aux hôpitaux les plus touchés par l'épidémie. Un moyen d'apporter un peu de chaleur à ces établissements de santé qui sont en temps normal des clients de cette entreprise bas-rhinoise, comme nous l'explique son gérant Lionel Reydoz.

Nous avons eu, comme tout le monde, un sérieux coup de frein pendant l'épidémie de Covid-19. Et tous les soirs, à 20h, pendant que les applaudissements retentissaient, nous avons dessiné une fresque pour le personnel soignant. Les hôpitaux sont nos principaux clients, nous côtoyons souvent les personnels et nous les savons pleinement impliqués. Par cette fresque nous avons donc voulu exprimer l'union par des mains qui se tendent et reprendre le serment d'Hippocrate : "Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions."