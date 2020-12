Hôpital de Vitré : un rassemblement contre la suspension des urgences de nuit

Depuis le 30 novembre, les urgences de l'hôpital Simone-Veil de Vitré ferment entre 20h et 8h. Un service suspendu faute de médecins urgentistes. Un collectif citoyen appelle à un rassemblement ce jeudi devant l'hôpital.

Les urgences de l'hôpital de Vitré ne peuvent plus être ouvertes de nuit, faute de médecins urgentistes (image d'illustration).

Ils sont aujourd'hui 5 médecins urgentistes là où il en faudrait 10 à 11. Comme beaucoup d'hôpitaux, le CH Simone-Veil de Vitré est face à une pénurie de médecin et se voit contraint de suspendre les urgences de nuit.

Depuis le 30 novembre les urgences sont fermées de 20h à 8h. Seule une ligne SMUR pour les urgences vitales a été conservée 24h/24. Un collectif de citoyens appelle à un rassemblement ce jeudi 10 novembre à 17h30 devant l'hôpital pour demander une réouverture des urgences de nuit. "On refuse cette fatalité", explique Gilles Renault, membre de ce collectif. "On ne peut pas rester sur cette idée que les services publics s'en vont. Il faut arrêter tout ça."

Des départs non remplacés

Selon lui, la situation ne fait que se dégrader à Vitré. "Il y a quelques années, une maison médicale de garde était encore ouverte toute la nuit. Elle ne l'est plus. On est dans un processus de désertification médicale."

Les urgences de l'hôpital de Vitré sont confrontées à une difficulté de recrutement. La faute à des départs non remplacés. "On a décidé de procéder à une suspension de notre activité nocturne, considérant qu'on a moins d'activité sur cette période, tout en conservant la ligne SMUR." Il faut donc appeler le 15 pour être pris en charge.

80 postes vacants en Bretagne

"Nous avons toutes les assurances de l'ARS sur ce sujet. La direction générale est venue sur place pour redire qu'elle souhaitait le maintien de l'activité des urgences de Vitré."

Sur l'ensemble de la Bretagne il y a 80 postes de médecins urgentistes vacants. Un problème qui s'aggrave pour deux raisons principales. La première c'est une réforme de la formulation médicale, qui a prolongé d'un an la formation en spécialité urgence. Il n'y a donc pas eu de sortie de médecins urgentistes en 2020, ils ne sortiront qu'en 2021. Mais aussi la conjoncture lié au Covid. "On a beaucoup sollicité les médecins urgentistes", explique Patrick Gras. "Quand nous faisons appel à l'intérim médical, nous n'avons pas de réponse."