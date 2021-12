Le personnel hospitalier est particulièrement éprouvé en cette fin d'année. Selon les syndicats et certaines directions, l'absentéisme est en augmentation en Béarn et en Bigorre. Conséquence de la cinquième vague mais aussi de la réorganisation des services et des cas de covid chez les soignants.

Hôpital : des soignants de plus en plus absents à cause du covid en Béarn et en Bigorre

Les absents sont nombreux à l'hôpital en cette fin d'année. Les équipes sont fatiguées du mille-feuille : 5e vague du coronavirus, réorganisation des services, plan blanc et les cas de covid chez le personnel hospitalier. À Tarbes, à Pau ou à Oloron-Sainte-Marie, la fin d'année 2021 est plutôt morose. Il y a déjà des inquiétudes pour l'année 2022. À échelle nationale, d'après la fédération hospitalière française, le taux d'absentéisme dans les hôpitaux est de 10%. D'après une étude de Santé publique France, les professions les plus touchées par le covid sont : les aide-soignants et les kinésithérapeutes. Par ailleurs depuis juillet 2020, 44 595 cas de covid ont été signalés chez le personnel hospitalier en France.

À Oloron, 4 éviction pour covid chez les soignants

La secrétaire CGT à l'hôpital de Pau, Cathy Le Pauvre, explique que l'absentéisme est en augmentation : "Il y a de l'épuisement, du burn-out, des gens en éviction qui ont été contaminés par le covid. Et puis, il y a les maladies ordinaires et des conditions de travail tellement difficiles que vous vous faîtes mal au dos, à l'épaule... On essaye d'avoir un jour de fête chacun mais on revient sur nos jours de RTT parce que l'absentéisme est là donc on laisse tomber les fêtes et on revient, c'est compliqué."

L'hôpital de Pau n'a pas voulu donner de chiffres sur le nombre d'arrêts. En revanche, la tendance a l'air d'être la même à Oloron et à Tarbes. À l'hôpital de Tarbes et Lourdes, il y a clairement une montée de l'absentéisme des soignants, pour des raisons de covid. Le directeur, Christophe Bouriat affirme que toutes les spécialités sont touchées. Le directeur ajoute "pour l'instant, on gère en rappelant ceux qui sont en repos ou en congés mais à terme on risque de fermer des lits".

Des soignants fatigués mais passionnés

À Oloron, ce mercredi 29 décembre, quatre agents ont le covid ou sont cas contact dans plusieurs services : en pharmacie, gériatrie, médecine polyvalente et chirurgie. Au sujet de l'absentéisme, on serait au début de l'augmentation. Angélique Lebrun, secrétaire CGT à l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie raconte : "Le peu de cas qu'il y a eu, si elles ont eu des symptômes, elles sont restées à la maison. Et des cas de covid asymptomatique, je pense qu'il n'y en a pas. Ce qui est certain c'est que la flambée du covid en ce moment engendre une surcharge de travail, les personnels sont fatigués et il y a des arrêts pour fatigue. On appréhende beaucoup la fin de l'année et le début d'année prochaine parce que les personnels tirent au maximum et il y a des agents en souffrance et pas loin de l'épuisement professionnel."

On aime notre métier mais on veut le faire dans de bonnes conditions - Angélique Lebrun, secrétaire de la CGT à l'hôpital d'Oloron

Une situation qui inquiète aussi le directeur de l'hôpital d'Oloron, Frédéric Lecenne. "Nous avons quatre agents hospitaliers qui sont arrêtés ou 'mis en quarantaine'. Trois covid avérés et un cas contact. Ça correspond à une situation qui se dégrade progressivement", regrette Frédéric Lecenne. Le directeur oloronais déclare qu'il a dû reconstituer l'équipe covid et que ça n'était pas arrivé depuis un an.

"Les personnels, peu importe les difficultés, veulent continuer à exercer leur métier dans de bonnes conditions et pour prendre soin des personnes qui franchissent le pas de la porte de l'hôpital.[...] On aime notre métier mais on veut juste le faire dans de bonnes conditions", conclut Angélique Lebrun qui rappelle que de nombreux services ont disparu (maternité, cardiologie remplacée par de la médecin gériatrique, et réduction du service de chirurgie).