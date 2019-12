Hôpital psychiatrique de Bohars : le personnel demande des moyens face aux fugues de patients

Le personnel de l'hôpital psychiatrique de Bohars a de nouveau débrayé pendant deux heures ce vendredi matin. Parmi les revendications : une hausse des effectifs et du nombre de lits, mais aussi des moyens pour renforcer la sécurité et limiter les fugues des patients.

Bohars, France

Un détenu, hospitalisé à Bohars, qui s'enfuit en cassant le mur extérieur de sa chambre. La scène s'est produite la semaine dernière à l'hôpital psychiatrique. L'homme a fini par être retrouvé trois heures après suite à un signalement des riverains et aux recherches menées par les forces de l'ordre, mais elle traduit les difficultés auxquelles font face les soignants sur place. Martine Cann de la CGT n'en revient toujours pas : _"_il a fait carrément un trou dans le mur extérieur de sa chambre ! C'est un fait que les locaux ne sont pas adaptés !".

Des bâtiments jugés peu sécurisés

"On a des _locaux de plus en plus vétustes et dégradés, avec des matériaux qui ont mal vieilli depuis 1975_", indique Sébastien Guizou, infirmier en service psychiatrique et délégué CGT. Le détenu qui s'est échappé la semaine dernière a profité d'une ancienne fenêtre transformée en paroi pleine : "il n'y avait qu'une plaque de fibro, de la laine de verre et une plaque de métal rivetée au montant de la fenêtre. Le détenu l'a décollée et est sorti par le dessous de la fenêtre".

Un détenu s'est échappé le 28 novembre dernier en cassant le mur fin de sa chambre

"On nous dit que l'hôpital doit être reconstruit dans quatre à six ans, sauf qu'on ne peut pas continuer comme ça ! estime Thomas Bourhis, délégué CGT. Il faut qu'on trouve des solutions transitoires, tant pour la sécurité des soignants que pour la qualité d'accueil des patients". Ces derniers temps, les locaux ont été rénovés avec des matériaux peu pérennes selon lui. "On a constamment des chambres dévastées puis en réfection, donc on manque de place", constate le représentant syndical.

La direction de l'hôpital reconnait que l'état des locaux n'est pas adaptée. "Des clôtures ont été refaites et de la vidéosurveillance a été mise en place depuis un an", précise-t-elle cependant. Un audit supplémentaire de sécurité va être effectué prochainement avec les gendarmes, suite à l'évasion temporaire du détenu la semaine dernière.

Des détenus plus nombreux

"On n'a pas des locaux adaptés aux détenus que l'on reçoit pour des hospitalisations", estime Sébastien Guizou. Pourtant leur nombre ne cesse d'augmenter : 27 en 2017, 68 en 2018, et ça continue de grimper selon les syndicats. Une poignée d'entre eux fait d'ailleurs partie des 29 patients au moins qui ont fugué depuis le début de l'année. "En général on les retrouve après quelques heures", souffle l'infirmier.

"On n'est pas assez nombreux au niveau des agents, cela crée des tensions. C'est très difficile, on fait ce qu'on peut", ajoute Martine Cann. "En tant qu'infirmier psychiatrique, on sait gérer des crises de patients dues à des pathologies, mais c'est autre chose quand c'est de la violence ou que les patients sont sous l'emprise de produits stupéfiants", conclut Sébastien Guizou.

Un manque de moyens dénoncé

Le problème se pose aussi pour les patients internés hors cadre judiciaire. En septembre dernier, une patiente a incendié deux voitures sur le parking après être sortie de sa chambre. "Depuis cinq ans, les jardiniers, le service technique et les infirmiers qui faisaient des activités sportives dans le parc ont été supprimés, explique Thomas Bourhis. On a moins de présence, donc de plus en plus de patients en errance dans le parc, avec des problèmes de trafics de drogues qui s'installent".

Cela ralentit aussi le temps de réaction pour les recherches en cas de fugue. Les équipes d'infirmiers doivent vérifier si elles retrouvent le patient dans leur service, puis dans l'ensemble de l'hôpital et du parc de 10 hectares ensuite. "Si un patient fugue et que tous les véhicules sont déjà occupés pour des visites à domicile, on n'en a pas pour faire les recherches dans le parc, indique Sébastien Guizou. Et s'il s'agite quand on le retrouve, on a _aucune possibilité d'avoir des collègues en renfort car on n'a pas de bip géo-localisable_".