Hôpital psychiatrique de Pau : accueil filtré aux urgences à partir du 2 mai

L'accueil filtré est mis en place aux urgences de l'hôpital psychiatrique de Pau à partir du mardi 2 mai, et ce dès 18h30. L'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine l'annonce ce vendredi matin. Selon la CGT, c'est la première fois que cela se produit. Dans le communiqué de l'ARS, aucune date limite n'est précisée. Le service d'accueil et d'admission des urgences fonctionne uniquement entre 8h30 et 18h30. La nuit, entre 18h30 et 8h30, une modulation d'activité est mise en œuvre. Il semble que c'est lié au manque de personnels.

Certains patients tout de même autorisés

Le communiqué précise : "Cependant, les patients (adultes et mineurs) relevant de soins sous contrainte, ceux en provenance de la maison d’arrêt de Pau, les patients évalués et orientés par les équipes de liaison, par un médecin à partir d'un Centre médico-psychologique (CMP), d’un Centre médico-psychologique enfants-adolescents (CMPEA) d’un hôpital de jour ( HDJ) dans la journée, et avec accord du médecin psychiatre du SAAU, seront pris en charge par l’établissement."

Pour toute autre demande, il faut appeler le 15, le numéro de suicide 31 14 ou les associations d'écoute comme SOS amitié.