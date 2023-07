Hôpitaux corses en grève : la crainte d'un été sous tension

Le mouvement est national "et aussi insulaire" souligne Laurent Carlini, médecin urgentiste à l'hôpital d'Ajaccio. La continuité des soins est assurée, la grève est symbolique et elle marque le début de la saison estivale, redoutée : "Qui dit saison estivale dit aussi augmentation de la population, et risque comme chaque été de mise en tension de nos structures, notamment de nos services d'urgences puisque l'été il y a plus d'activités à risque et donc plus de consultations aux urgences pour de la traumatologie, de la chirurgie..."

Les plannings de cet été peinent à se remplir

Une inquiétude que la branche corse de la Confédération des Syndicats Médicaux a couché sur le papier dans une lettre adressée au Ministre de la Santé la semaine passée, Laurent Carlini en fait partie. Il dénonce aussi le mauvais timing pour l'application de la loi RIST, en vigueur depuis début avril, qui plafonne les rémunérations des intérimaires. Résultat, sur le terrain : " une chute des intérimaires dont nous avons besoin parce que l'hôpital est en crise et qu'on a une carence médicale, les plannings de cet été peinent à être remplis" se désole Laurent Carlini.

Les médecins libéraux mobilisés

"Comme lors de la crise sanitaire, les médecins libéraux sont mobilisés, explique Laurent Carlini. Pour récupérer des urgences non vitales dans leur cabinet et désengorger les urgences des hôpitaux, et pour se relayer dans les Maisons de Santé." Insatisfait ils attendent toujours "des solutions et des propositions concrètes, pérennes, de stabilisation des effectifs et d'attractivité de notre système de santé"