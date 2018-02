Grenoble, France

Un mouvement qui dure. Depuis le 30 janvier, les personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) manifestent pour protester contre un manque de moyens qui affectent leurs conditions de travail et les conditions d'accueil des partients. En soutien, les sénateurs parlementaires communistes ont engagé dés le 12 février un tour de France des hôpitaux. Une tournée qui passe ce lundi et ce mardi dans les établissements de la région.

Il y a une nécessité à se mobiliser. Notre hôpital doit redevenir un hôpital public de qualité !

Au micro de France Bleu Isère ce lundi, Annie David rappelle l'enjeu de la situation. "Il faut plus de moyens pour que le personnel ne soit pas soumis à des terribles difficultés de travail. Et surtout que cela ne se ressente pas sur le soin apporté aux patients." précise la secrétaire départementale du parti en Isère.

Après avoir visité une vingtaine d'établissements, ce "tour de France" marque un passage symbolique en Isère ce lundi et ce mardi puisque c'est de Grenoble que le malaise est parti. " Ce malaise frappe tous les établissements, les grands hôpitaux comme ceux de proximité. Et il touche aussi les médecins et les professeurs" rappelle Annie David. En novembre 2017, un neurochirurgien de 36 ans du centre hospitalier universitaire de Grenoble se suicidait dans un bloc opératoire.

"Les moyens existent. On donne de l'argent aux entreprises qui ne créent pas d'emploi !"

Surtout ne dites pas à Annie David et aux parlementaires communistes que les caisses de l’État son vides, tout est question de choix répond elle : "Les moyens existent. Il y a entre 60 et 80 milliards d'évasion fiscale par an. On donne de l'argent aux entreprises qui ne créent pas d'emploi, la Poste, Carrefour, Arcelor Mittal, Général Electric" regrette-t-elle. Engagé dans la lutte, la dirigeante communiste sait pourtant que sa marge de manœuvre reste étroite face à la majorité parlementaire de la République En Marche (LREM). Dans le même temps à Paris, le ministère de la santé continue d'étudier un plan en faveur des hôpitaux.