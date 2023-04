Hôpitaux en Berry : les médecins intérimaires sont "les boucs émissaires"

1.400 euros bruts pour 24 heures de garde : c'est la rémunération maximale que peuvent désormais toucher les médecins intérimaires. La loi Rist, entrée en vigueur ce lundi, encadre cette pratique qui a parfois entraîné des dérives. Mais les inquiétudes sont fortes. Les hôpitaux berrichons craignent de ne plus revoir certains médecins remplaçants, qui forment jusqu'à la moitié des effectifs de certains services. "Le ministre a annoncé qu'il n'y aurait pas de service fermé, c'est un mensonge", prévient Eric Réboli, président du syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux, invité de France Bleu Berry ce mercredi.

ⓘ Publicité

Les conditions dans les hôpitaux ne donnent pas envie de travailler

Lui a déjà effectué de très nombreuses missions dans des hôpitaux du Cher. "J'ai dû faire 150 gardes à l'hôpital de Bourges et les conditions de travail sont atroces", décrit Eric Réboli. Il poursuit en assurant que "le matin, il y a 25 patients à moitié nus sur des brancards et certains attendent pendant 14 heures".

"La plupart des médecins ont fui l'hôpital à cause de sa maltraitance"

Pour lui, le gouvernement cherche à détourner l'attention en pointant du doigt les rémunérations des médecins intérimaires. "On est le bouc-émissaire d'une politique de mensonges", accuse Eric Réboli. "Nous, on exerce simplement et on empêche la destruction des hôpitaux de proximité. Pour tous les salariés, si on nous propose des mauvaises conditions de travail et une mauvaise rémunération, pourquoi voulez-vous qu'on accepte de travailler ?", conclut le président du syndicat national des médecins remplaçants dans les hôpitaux.