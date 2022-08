Hôpitaux en Mayenne : "on finit par devenir maltraitant" dénoncent les syndicats de l'hôpital de Laval

Vendredi 12 août 2022, les syndicats CGT et Force Ouvrière de l'hôpital de Laval ont déposé un signalement au procureur de la République de Laval afin de dénoncer la mise en danger des personnels de santé et des usagers des hôpitaux du département. Les syndicats reprochent à l'État français le manque de moyens financiers, la fermeture de plus de 150 lits en Mayenne ainsi que la "pression constante" exercée sur le personnel de l'hôpital. Ils appellent les mayennais à une grande mobilisation devant l'hôpital de Laval en septembre prochain.

"On vient au travail fatigué avec une charge psychologique importante", souligne Maxime Lebigot du syndicat Force Ouvrière au CH Laval. "Dans ce genre de condition, on risque une erreur et c'est la population qui va en pâtir", se désole le syndicaliste. "Avec ce signalement auprès du Procureur de la République, on ne pourra pas nous reprocher d'avoir rien fait. Maintenant l'État est au courant de la situation en Mayenne et il va falloir réagir rapidement", espère Maxime Lebigot.

Les syndicats reprochent aussi le manque de moyens et des salaires "insuffisants" par rapport au travail fourni. "Il y a eu le Ségur de la Santé, mais beaucoup ont été oubliés, et maintenant avec l'inflation, nos salaires sont trop bas", se désole Meryame El Hamdaoui, représentante du syndicat CGT à l'hôpital de Laval.

L'Agence Régionale de Santé (ARS) n'a pas souhaité répondre sur le dépôt de ce signalement auprès du Procureur de la République.