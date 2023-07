Hôpitaux : les médecins urgentistes rochelais en grève lundi, opération zéro brancards dans les couloirs

Cette fois ils n'auront pas que des brassards "en grève". A l'hôpital de La Rochelle, les médecins sont en grève ce lundi 3 et mardi 4 juillet 2023. Et c'est opération "zéro brancards dans les couloirs" au service des urgences. "Ce lundi, tous les patients seront filtrés à l'entrée. On ne prendra que les urgences vitales", explique Romain Tabary, médecin urgentiste. Un moyen pour ces praticiens de montrer à quoi pourrait ressembler l'hôpital de la Rochelle dans le futur, si rien n'est fait. "On a la chance de ne pas encore être dans cette situation. Mais de nombreux CHU doivent déjà faire du tri à l'entrée parmi les patients", déplore Romain Tabary. L'objectif est donc de ne prendre que 12 patients, pour 12 boxes dans le service.

Un manque de lits et de personnel

Romain Tabary est médecin urgentiste depuis 18 ans ici. "Je me sens comme le dernier des Mohicans, le seul de ma promo qui n'est pas en burn-out", raconte-t-il. Postes vacants, des médecins qui ne restent pas, sa profession ne fait plus envie. Il réclame des revalorisations de salaires, notamment des permanences la nuit, et le week-end. Mais surtout de meilleures conditions de travail.

Pour Martin Behr, médecin urgentiste depuis 12 ans, c'est le manque de lits et de personnel qui pose problème.

"Certains patients passent leurs 24 premières heures d'hospitalisation aux urgences, parfois dans le couloir, parce que les autres services n'ont pas de place pour les prendre. ça présente un vrai risque pour eux."

Une grève très suivie

Le mouvement de grève promet d'être très suivi en Charente-Maritime comme en Charente. "On ne sera pas loin de 100% de mobilisation", note Gilles Moallic, chef du service des urgences d'Angoulême. Les hôpitaux de Rochefort, Saintes, Royan, Angoulême ou encore Jonzac sont concernés. A Saintes et Jonzac, les médecins hospitaliers ont prévu de faire grève de 14h à 15h ce lundi après-midi. Les médecins étant assignés, les services y resteront ouverts normalement.