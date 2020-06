Hôpital : les soignants appellent à une "manifestation monstre" ce mardi

Syndicats et collectifs de soignants appellent à se mobiliser ce mardi 16 juin dans toute la France. Médecins, infirmiers et aides-soignants réclament davantage de moyens pour les hôpitaux, en plein "Ségur de la Santé".

"Vous avez applaudi, maintenant soutenez-nous !" : les soignants appellent tous les Français à se mobiliser ce mardi 16 juin. Dans un communiqué commun, signé notamment par les collectifs Inter Urgences, Inter hôpitaux, la CGT, FO ou encore l'association des médecins urgentistes de France, ils réclament davantage de moyens, en plein "Ségur de la Santé". Cette vaste concertation a été mise en place pour bâtir le nouveau plan hôpital, promis par le gouvernement d'ici l'été.

Dans un communiqué commun, syndicats et collectifs de soignants estiment que "les politiques d’austérité menées par les différents gouvernements successifs avant la crise sanitaire et les non prises en compte de ce gouvernement en matière de Santé et d’Action Sociale ont généré des carences en matière de prise en charge, qui se sont accentuées pendant la pandémie du COVID 19".

Hausse des salaires et embauches

Selon les professionnels de santé, la crise sanitaire a démontré "que les questions de santé, d’améliorations des conditions de travail des salariés de ces secteurs d’activité et la prise en charge de la population doivent être des enjeux prioritaires pour notre société".

Ils réclament une revalorisation générale des salaires "de tous les personnels", un plan de recrutement de personnel, un renforcement des moyens financiers "significatifs" ou encore l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services et de lits.

Les professionnels ne se contenteront plus de belles promesses et de demies mesures. - Communiqué commun

Des manifestations prévues partout en France

Ce mardi, des rassemblements, "dans le respect des gestes barrières" précisent les organisateurs, sont prévus dans de nombreuses villes françaises. Toute la population est invitée à y participer pour montrer son soutien aux personnels soignants.

A Paris, le rendez-vous est donné devant le ministère de la Santé, avenue de Ségur, à 13h.

A Marseille, les manifestants se réuniront à 11h porte d'Aix. Même horaire devant l'hôpital de Guéret. A Bordeaux, le rassemblement est fixé à 11h30 place Sainte-Eulalie. Ce sera une demi-heure plus tard à Rennes près du siège de l'ARS.

A Lyon, les soignants ont prévu de manifester à 13h devant l'hôpital Edouard Herriot. A Nancy, le cortège partira à 14h du boulevard Joffre. A Lille, rendez-vous fixé à 14h30 place de la République.

Des rassemblements sont également organisés en début d'après-midi devant les hôpitaux de Pau, Nantes ou encore à Caen.