Hôpitaux, transports, écoles : ce que prévoit le gouvernement en cas de coupures de courant cet hiver

Allons-nous devoir faire face à des coupures d'électricité cet hiver ? La Première ministre Elisabeth Borne demande aux préfets de se préparer à cette hypothèse, notamment face au manque de production des centrales nucléaires. Chaque préfet va recevoir une circulaire pour faire le point sur la conduite à tenir en cas de coupure et préparer les entreprises et les habitants. 60 % de la population pourrait être concernée.

Le texte, qui concerne le territoire métropolitain sauf la Corse (reliée à l'Italie et qui dispose de sa propre production électrique), sert à "finaliser la préparation du pays" même si des délestages restent à ce stade une hypothèse. "On ne couperait que si le froid se confirme, qu'on a un problème de production ou d'interconnexion (avec les pays voisins) et si la consommation ne baisse pas", précise une source gouvernementale à l'AFP. L'objectif est d'éviter la panne générale, le black-out, et de garantir la sécurité des biens et des personnes.

Des coupures au moment des pics de consommation

En cas de coupure de courant, un signal EcoWatt rouge sera émis trois jours à l'avance. La liste des départements concernés sera ensuite publiée puis la veille, à 17 h, il sera possible de savoir précisément qui est concerné par les coupures en renseignant son adresse sur le site internet d'Enedis et de RTE, qui gèrent le réseau français de transport et de distribution de l'électricité.

Il n'y aura aucun département délesté en entier mais seulement des parties minoritaires du territoire et jamais deux fois les mêmes personnes. Les coupures ne pourront pas durer plus de deux heures. Elles seront réalisées au moment des pics de consommation, c'est-à-dire entre 8 h et 13h, et entre 18 h et 20 h. Selon une source proche du dossier contactée par l'AFP, il est demandé aux préfets de présenter des schémas de délestage permettant de réduire à 38 % la consommation dans les zones concernées. La cellule interministérielle de crise travaille sur l'hypothèse que six à dix délestages seront nécessaires sur la période de Noël, des délestages touchant six millions de personnes en même temps.

Plusieurs sites prioritaires

14.000 sites ont été définis comme prioritaires. Il s'agit des gendarmeries, casernes de pompiers, commissariats, hôpitaux et sites sensibles. Cette liste, confidentielle, comprend également quelques sites industriels de même que les installations classées disposant de groupes électrogènes qui ont désormais un mois pour en tester le fonctionnement. Les seuls qui seront épargnés par des coupures sont ceux qui bénéficient du voisinage, et donc de la ligne électrique, d'une infrastructure protégée.

"Évidemment, quand on dresse la carte ne serait-ce que des hôpitaux parisiens, couper des lignes électriques est un casse-tête qu'on ne sait pas résoudre", indique une source gouvernementale à franceinfo . En Île-de-France, un maximum de secteurs délestables à Paris et dans sa petite couronne ont donc été identifiés pour que la région francilienne contribue à l'effort.

Etablissements scolaires fermés et transports perturbés

Si certains sites seront épargnés, d'autres devront en revanche s'adapter. Les établissements scolaires pourraient fermer le temps de la coupure de courant. Le gouvernement ne veut pas que les écoles soient ouvertes sans lumière, sans chauffage et sans dispositif d'alarme.

Dans le même esprit, des trains pourraient être annulés, pour éviter que des voyageurs ne se retrouvent bloqués en pleine voie. Les préfets vont aussi devoir se pencher sur le cas des villes où il y a un métro. Il faudra s'assurer qu'un métro puisse parcourir toute sa ligne sans s'arrêter avec des passagers à bord dans un tunnel. En cas de coupure d'électricité, les feux tricolores et l'éclairage public ne fonctionneront pas non plus. Les préfets devront ainsi demander aux populations de limiter au maximum les déplacements en voiture le temps du délestage.

La question des numéros d'urgence en suspens

Pour le moment, le gouvernement réfléchit encore à la question des coupures téléphoniques. Car sans électricité, il n'y a pas de téléphone fixe, ni d'antenne-relais. Pour appeler les urgences, il sera donc recommandé de privilégier le numéro 112. Mais celui-ci ne sera peut-être pas accessible partout. Une cartographie des zones blanches et des antennes téléphoniques relais est en cours de réalisation. Une fois ces cartes établies, les préfets devront alors organiser des solutions, comme des cellules de crise activées dans les mairies. Il est aussi évoqué un renforcement de la présence des forces de l'ordre et des secours sur la voie publique, selon les informations de franceinfo .