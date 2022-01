Horaires décalés, salaire dérisoire : témoignage d'une ancienne salariée de la grande distribution en Mayenne

L'enseigne Leclerc devait organiser un grand "job dating" ce samedi 22 janvier. Mais la situation sanitaire a poussé la direction à annuler ce rendez-vous. 470 supermarchés devaient participer à l'opération dans toute la France. Leclerc a besoin régulièrement de main d'oeuvre comme la plupart de ses concurrents. Mais tout n'est pas rose dans ce secteur : horaires décalés, salaire très bas. Nous avons rencontré une ancienne salariée de la grande distribution qui témoigne de ces difficultés.

Valérie a commencé à travailler dans la grande distribution dans les années 90, comme caissière. Elle a gravi peu à peu les échelons jusqu'à un poste administratif où elle passait les commandes du magasin. Mais le salaire n'a pas suivi : "après 18 ans de carrière, mon dernier salaire c'était 1.280 euros avec prime d'ancienneté. Dans le secteur, il y a quatre niveaux et j'étais au niveau trois". Un salaire dérisoire et des horaires de travail difficiles poursuit-elle : "une semaine sur deux, je commençais à 5 heures du matin. Je dormais très mal, j'étais toujours stressée de ne pas pouvoir me réveiller, d'arriver au travail en pensant que mes commandes n'étaient pas sorties".

A la fin, Valérie a aussi vécu des moments très durs : "notre poste était amené à disparaître au fur et à mesure parce que tout était centralisé au niveau national. Moi je voyais des collègues retourner dans le magasin, à la caisse ou à la mise en rayons. On a monté les échelons et d'un coup on redescendait, c'était très violent." Toutes ces raisons ont poussé Valérie à quitter l'enseigne pour un travail administratif dans l'industrie alimentaire, il y a 11 ans.