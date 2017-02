Hors-piste : une mise à niveau régulière proposée aux moniteurs de ski

Tout au long de la saison, L'ESI (Ecole de ski internationale) organise des formations hors-piste pour les moniteurs qui le souhaitent, encadrées par le PGHM et l'Anena. Une mise à niveau nécessaire à l'heure où le hors-piste connaît de plus en plus d'adeptes.

Chaque saison, les moniteurs peuvent participer à des sessions de remise à niveau concernant la pratique du hors-piste. Une formation proposée par les écoles de ski alors que cette pratique connaît de plus en plus d'adeptes chez les vacanciers et que la sécurité est un enjeu essentiel. L'avalanche meurtrière de Tignes en est un cruel exemple.

Le soleil est bien là, la neige aussi en cette fraîche matinée à Val d'Isère (Savoie). Au pied des pistes, à 9 heures, une quinzaine de moniteurs de ski se réunissent en cercle autour de Sébastien Escande, guide de haute-montagne et formateur à l'Anena (Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches). C'est le briefing général avant la montée.

Les diverses types de neige présentées... sur la neige ! © Radio France - Romain Dézèque

La journée se divise en deux parties : une sur l'étude des couches neigeuses et de la gestion de groupe, et une sur la situation de crise post-avalanche. Une fois en haut, le groupe sort des pistes. Etape primordiale : vérifier son matériel et le bon fonctionnement des systèmes d'alerte, les fameux Arva ou DVA.

"Vous devez vérifier que tous les skieurs qui sont avec vous ont compris le fonctionnement de l'appareil et savent s'en servir" explique Sébastien Escande aux moniteurs. "C'est essentiel. Si vous ne le faites pas, en cas de souci, cela peut se retourner contre vous au niveau juridique" ajoute Laurent Colliaut, adjudant-chef au PGHM de Bourg-St-Maurice, également présent pour accompagner les moniteurs et leur expliquer les conséquences juridiques d'un accident. "C'est vrai que sur ces questions, on n'est pas forcément au point" confirme Aymeric, un moniteur.

Le reportage de la rédaction Partager le son sur : Copier

L'étude de la neige est l'un des points importants de la journée. Sébastien Escande passe de longues minutes à détailler les différentes types de neige, à comprendre les BRA (Bulletin du risque d'avalanches) et échange le plus possible avec les moniteurs. "Il faut faire de l'observation" explique Yves Bayle, moniteur à l'ESI et directeur technique national. "Même sur un espace réduit, on a des qualités de neige différente, des structures différentes. Il faut apprendre à les reconnaître et surtout en parler avec ses clients."

Ces mises à niveau ne sont pas obligatoires. Mais pour ceux qui y participent, elles sont nécessaires. "Ça fait 6 mois qu'on n'a pas skié voire plus" explique Aymeric. "On n'a plus forcément les réflexes, on a un peu perdu les connaissances sur la qualité de neige. On a besoin d'une piqûre de rappel. En temps normal, ces connaissances nous reviennent en 15 jours, là ça nous revient à l'esprit en une seule journée. Il faut faire un rappel de temps en temps, comme un vaccin." "Ça nous rassure aussi", ajoute Sophie.

Les conseils pour pratiquer le hors-piste en toute sécurité Partager le son sur : Copier

Cela fait plusieurs années que ces formations sont proposées par l'ESI. "La demande de hors-piste augmente, nos moniteurs sont davantage concernés, les gens sont de plus en plus exigeants mais également plus procéduriers en cas de problème. C'est donc indispensable, il faut qu'on se mette à la page" explique Yves Bayle.