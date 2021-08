Hossegor : des centaines de jeunes font la fête tous les soirs malgré l'interdiction de rassemblement

Il est interdit de se rassembler à plus de 20 personnes sur la voie publique et donc sur la plage dans les Landes. Une interdiction prolongée jusqu'à la fin août par arrêté préfectoral lié aux mesure de lutte contre le Covid-19. La nuit, à Hossegor, difficile de faire respecter cette interdiction.

Il est interdit de se rassembler à plus de 20 personnes sur la voie publique dans les Landes et cette interdiction a été prolongée jusqu'à la fin août par arrêté préfectoral dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie. Si ce n'est pas précisé dans l'arrêté publié par la préfecture des Landes, la plage fait bien partie du domaine public et l'interdiction de rassemblement à plus de 20 personnes s'y applique également.

Des fêtes tous les soir

A Hossegor, il y a des images qui font beaucoup réagir. La nuit, sur la célèbre place des Landais, des centaines et des centaines de jeunes se rassemblent sur la plage pour faire la fête, danser, sans aucun geste barrière. Mais comment faire respecter l'interdiction de regroupement face à cet afflux de jeunes qui, pour la plupart, ont entre 15 et 18 ans. Si ces rassemblements de jeunes sont loin d'être une nouveauté dans la station balnéaire, le contexte cette année a changé. Au moins sur deux points : d'abord les restrictions sanitaires et le phénomène Tik Tok autour d'Hossegor qui a fait augmenter le nombre d'adolescents ou de jeunes adultes présents.

Marie 15 ans et Matéo 17 ans, croisés sur la plage centrale d'Hossegor vers 22h30, ne savaient pas qu'il était aussi interdit de se réunir à plus de 20 personnes sur la plage. "Vu que sur TikTok ça en a beaucoup parlé, il y a 3 à 4 fois plus de monde cette année", observe ces deux touristes habitués depuis quelques années à passer leur été à Hossegor. Le soir, les deux adolescents participent aux rassemblements festifs en bas de la place des Landais : " 20 personnes ? C'est 20 fois 5 plutôt", rigole Marie.

"Par soirée, il y a au moins 300, 400 personnes sur la plage", poursuit Mattéo. Son amie enchaîne : "il y a des gens qui amènent des enceintes portatives. Tout le monde chante et danse. Et après, des fois, quand il y a trop de musique, il y a les gendarmes qui viennent et qui prennent les enceintes". Mais sont-ils systématiquement chassés de la plage ? "On nous a jamais dit de nous séparer. Juste quand il y a trop de monde, ils prennent l'enceinte et là, ça disperse tout le monde", termine Mattéo avant de rejoindre les premiers groupes qui se forment au pied des escaliers de la plage centrale.

Les autorités un peu débordées

Vers 23h30, les premiers groupes d'adolescents de plus de vingt commencent à se former, puis fusionnent. Sous le regard des agents de sécurité privé un peu plus haut qui, pour le moment, n'interviennent pas. A cette heure-ci, ils ne sont pas encore en effectif total. D'ici la fermeture des bars, ils seront jusqu'à neuf sur la place des Landais pour limiter les nuisances. "Une fois que l'équipe est complète, on va faire une descente en groupe. Et on essaye de parler gentiment aux gens et de les séparer", explique le chef de ces agents de sécurité. Mais hors micro, les agents concèdent que c'est un travail quasi impossible.

De son côté, la gendarmerie des Landes confirme les difficultés à faire respecter l'interdiction de rassemblement. Malgré les renforts estivaux, les militaires sont 22 sur le secteur la nuit, difficile d'aller évacuer sans prendre trop de risques, des centaines d'adolescents. Le 29 juillet dernier, trois adolescents ont d'ailleurs été condamnés par un juge pour enfant pour avoir caillassé les gendarmes venus leur demander de couper la musique sur la plage.

En revanche, les forces de l'ordre démentent formellement avoir confisqué des enceintes portatives. La gendarmerie explique ne pas en avoir le droit. Ils peuvent faire sortir les propriétaires d'enceintes de la plage pour leur dresser des contraventions pour diffusion de musique amplifiée. Cela aussi, c'est interdit par l’arrêté préfectoral publié dans le cadre de la lutte contre l'épidémie.

Capture d'écran de publications récentes sur le réseau social TikTok - Capture d'écran TikTok

Un équilibre précaire entre répression et laisser faire

Le maire de Soorts-Hossegor avoue marcher sur un fil avec ces soirées sauvages sur la place : "il faut essayer de trouver cet équilibre entre donner la possibilité aux jeunes de passer de bonnes vacances et la gestion du Covid", concède Christophe Vignaud. "Il ne faut pas oublier que le Covid est très présent et les chiffres sont là pour qu'on ne l'oublie pas. Donc il faut trouver la balance entre les deux et on essaye tant bien que mal, avec le service de sécurité privé, avec la police municipale et la gendarmerie. Ce n'est pas impossible. Ce qui est surtout important, c'est de le faire dans la sécurité. 400 jeunes qui ont envie de faire la fête, les déplacer d'un endroit à un autre et leur dire de partir, cela ne se fait jamais très facilement".