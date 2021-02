Hossegor : il n'y aura plus de braderie à la zone Pédebert

Il n'y pas eu d'édition 2020, à cause de la crise du Covid-10. Il n'y aura pas non plus d'édition 2021, ni les années suivantes. Les commerçants de la zone Pédebert, à Soorts-Hossegor (Landes), ont annoncé l'"arrêt définitif" de l'évènement, qui attirait chaque année des dizaines de milliers de personnes. Depuis la fin des années 80, on pouvait acheter à prix cassé, lors de la braderie, du matériel ou des vêtements liés à l'univers du surf.

Bien sûr la crise épidémique n'est pas étrangère à cette décision, mais ce n'est pas la seule raison. "On est en difficulté depuis plusieurs années pour organiser cette braderie", explique Claire Bertin, co-présidente de l'APAP, l'association des commerçants du parc d'activité de Pédebert. Elle pointe des difficultés pratiques : "On est assez peu à organiser cette braderie, et cela prend un temps fou, il faut 5 mois de préparation pour chaque braderie." Il y aussi des difficultés financières, alors que les coûts de sécurité ont explosé ces dernières années.

Dans ces conditions, les membres de l'association ont préféré renoncer à l'évènement, tout en promettant d'autres projets, à l'avenir, pour dynamiser la zone Pédebert.