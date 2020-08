Hossegor : masque obligatoire dans certaines rues du centre et sur le front de mer

Soorts-Hossegor (Landes) impose à son tour le port du masque obligatoire, à partir de ce mercredi 5 août au 17 août. Sont concernées les rues à forte fréquentation piétonne du centre-ville et le front de mer dont la place des Landais et la place des Basques.

Après Biscarrosse et Mimizan, Soorts-Hossegor impose à son tour le port du masque obligatoire dans certaines rues du centre-ville et sur le front de mer. L'arrêté municipal signé par le maire, Christophe Vignaud, en date du 3 août, prend effet ce mercredi 5 août. Il est en vigueur jusqu'au 17 août. La commune de la côte landaise est l'une des plus fréquentée et voit, chaque été, sa population multipliée par dix.

Face à cette hausse de la fréquentation et compte tenu de l'évolution de l'épidémie de Covid-19, Christophe Vignaud a décidé d'étendre la zone du port du masque obligatoire dans les rues à forte fréquentation piétonne du centre-ville et du front de mer, intégrant la place des Landais et la place des Basques.

"Dès le début des vacances de juillet, nous avons connu quelques cas positifs de COVID-19 dans deux cercles familiaux aujourd’hui heureusement circonscrits. Nous avons cependant pris des mesures préventives pour éviter la propagation du virus devant l’affluence accrue de vacanciers dans notre station. L’opération de dépistage effectuée à Soorts-Hossegor la semaine dernière est globalement rassurante. Mais nous devons rester mobilisés et veiller au mieux à la sécurité sanitaire des habitants et des estivants", précise le maire.

Dans un premier temps, la police municipale fera de la prévention et de la sensibilisation auprès du public, en incitant chacun à porter le masque dans les zones de forte affluence et à respecter les gestes barrières.

Les rues du centre-ville de Hossegor concernées par le port du masque obligatoire - Ville de Soorts-Hossegor