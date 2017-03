À Hostens, les mineurs étrangers ont entamé une grève de la faim

Les 35 mineurs étrangers, accueillis à la base de loisirs Gérard-Lagors à Hostens, en Gironde, ont entamé une grève de la faim dimanche soir. Inquiets de leur sort, ils demandent à aller à l'école pour préparer leur avenir.

Cela fait deux jours qu'ils n'ont rien dans le ventre. Certains font des malaises : deux d'entre eux sont déjà partis à l'hôpital. Les 35 mineurs étrangers de la base de loisirs Gérard-Lagors à Hostens, en Gironde, refusent de manger depuis dimanche soir. La plupart ont été transféré à Hostens depuis d'autres départements, où ils commençaient à suivre des formations.

"On veut aller à l'école ! Ici, c'est manger, dormir... On ne fait rien !" témoigne un Guinéen. Ils veulent apprendre le Français, qu'ils parlent difficilement pour la plupart. Âgés de 14 à 18 ans, ces mineurs ambitionnent de devenir plombier, menuisier, mécano, cuistot : des rêves plein la tête mais bloqués entre quatre murs. "On veut parler à un juge des enfants pour clarifier notre situation, pour ensuite pouvoir aller à l'école" témoignent-ils.

"Ils doivent être patients"

Au département les élus suivent l'affaire, leur demandent d'être plus patients : "Je comprends leur impatience, pour autant, on ne va pas pouvoir aller plus vite qu'il n'y a de places disponibles. Il y a presque 4.000 jeunes Girondins qui sont confiés au département. Ils ne vont pas être traités en amont des autres" explique Emmanuelle Ajon, vice présidente en charge de la protection de l'enfance. L'élue parle d'une surcharge, et cela prendra du temps.

Elle tente de faire évoluer le dossier, mais ça n'ira pas "plus vite que la musique". À la fin du mois ils vont être transférés à Mérignac, mais pour aller sur les bancs de l'école, il faudra du temps.