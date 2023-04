"Hot Chip Challenge" : un supermarché de Moselle retire "la chips la plus piquante au monde" de ses rayons

"Les gars, je vais manger la chips la plus piquante au monde." Voilà comment démarre une vidéo du "Hot Chip Challenge", parmi des milliers d'autres sur TikTok. Depuis quelques mois, cette chips extrêmement épicée fait fureur sur les réseaux sociaux. Dans une sorte de défi, les utilisateurs, souvent très jeunes, se filment en train de manger cette chips considérée comme l'une des plus piquantes au monde. Elle est vendue dans une boîte en forme de cercueil et est accompagnée d'un gant pour ne pas la toucher.

Certaines vidéos atteignent des millions de vues. Sauf que cette pratique peut s'avérer dangereuse. La "Hot Chip Challenge" provoque parfois de fortes douleurs à l'estomac ou à l'intestin, et même des malaises vagaux. Face à l'ampleur de ce défi, le directeur du supermarché Auchan B'Est de Farébersviller, où la chips est vendue, a décidé, lundi 17 avril, de l'enlever des rayons. "Je préfère la retirer de la vente plutôt que de prendre le risque de rendre des clients malades", explique François Rodriguez.

"On ne peut pas cautionner"

"Cette chips avait été mise au rayon mexicain, donc elle ne représentait pas de danger à mes yeux", assure-t-il. "Mais c'est quand on est allés voir sur les réseaux sociaux et qu'on a constaté la stupidité de ce genre de challenge qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas cautionner ce genre de choses. Je suis moi-même père de famille, j'ai eu des ados. Même si c'est un article qui se vend très bien, je préfère le retirer de la vente. Je me sens redevable vis-à-vis de mes clients."

"En plus, cette chips n'a aucune valeur gustative", indique François Rodriguez. "C'est juste pour inciter nos jeunes à faire des challenges sur les réseaux sociaux comme TikTok ou autres. Il n'y a absolument aucun intérêt."