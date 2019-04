Hourtin : les habitants ont désormais accès au très haut débit

Hourtin, France

A Hourtin, une petite commune située au nord de Lacanau, en Gironde, la couverture numérique n'est pas toujours au rendez-vous. Nadia habite ici depuis plusieurs années mais cette ancienne parisienne n'est toujours pas habituée aux problèmes de connexion à Internet. "Chez moi, Internet fonctionne avec le WiFi à peu près correctement. En revanche, la télévision fonctionne mal donc on paye des abonnements sans avoir accès à l'offre globale", déplore l'Hourtinaise.

Pour Nadia et les autres habitants, ces problèmes seront bientôt de l'histoire ancienne. Bordeaux métropole et Libourne sont déjà équipées de la fibre mais le plan Gironde Haut Méga, qui lie le département et l'opérateur Orange, prévoit que toute la Gironde sera couverte par un réseau public de très haut débit d'ici à 2024. Le camping des Ourmes, à Hourtin, est le tout premier lieu à être équipé de la fibre. Rosine Rangeard est la propriétaire de l'établissement qui accueille jusqu'à 900 clients en saison estivale. Pour elle, l'arrivée du très haut débit était indispensable : "On est un camping familial, il y a beaucoup de jeunes et d'adolescents, ils sont connectés et ils veulent pouvoir télécharger plein de choses donc ils vont être enchantés cette année."

Rosine Rangeard est la propriétaire du camping "Les Ourmes" à Hourtin. © Radio France - Louise Buyens

350 foyers déjà équipés

L'armoire électrique placée devant l'entrée du camping est la toute première installation de la commune et elle permet déjà à 350 foyers de profiter du très haut débit. Charles habite dans le lotissement voisin, il fait partie des chanceux qui ont déjà la fibre à la maison.

Maintenant, je reçois la télévision en très bonne qualité". - Charles, habitant d'Hourtin.

Sa femme y voit également un autre avantage de taille : "elle fait du télétravail avec Paris. Maintenant, elle peut télécharger des vidéos, des fichiers, se connecter à son Drive..." détaille Charles.

Un déploiement en tâches de léopard

Avec le plan Gironde Haut Méga, l'objectif du Département est de raccorder à la fibre en priorité les communes les plus mal desservies. "Dans certaines parties du territoire, des personnes avaient des débits tellement ridicules qu'elles étaient obligées de se lever la nuit pour envoyer ou recevoir un mail avec une pièce jointe", explique Matthieu Rouveyre, vice-président du Conseil départemental en charge des accès numériques. "On a décidé de ne pas faire le déploiement de la périphérie de la métropole vers l'extérieur mais en tâches de léopard, c'est-à-dire qu'on commence les travaux dans toutes les communes de la Gironde en même temps", complète l'élu.

Chaque année, environ 80 000 prises seront installées, pour arriver à 500 000 prises au total d'ici à 2024. Cela doit garantir une couverture en très haut débit de l'intégralité du département de la Gironde. Une carte interactive vous permet de savoir quand votre commune sera éligible à la fibre.

Pour atteindre cet objectif, 1 500 chantiers sont en place sur le territoire pour un coût total de 669 millions d'euros dont 115 millions sont financés par des investissements publics.